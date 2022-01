La crisis económica, los escándalos y los graves incendios del pasado verano son los principales ingredientes del descontento ciudadano que vaticina unen Grecia, donde las encuestas sitúan a la oposición socialista como clara ganadora de las elecciones anticipadas de este domingo.Karamanlis y Papandreu, los dos nombres que han marcado parte de la historia política contemporánea de Grecia, vuelven a enfrentarse en una contienda electoral marcada no ya sólo por el bipartidismo y la crisis, sino por unadominada por las dos sagas familiares.El partido, liderado por el conservador Costas Karamanlis, y elde Giorgos Papandreu se han alternado en el poder de forma ininterrumpida desde 1974, cuando ambos partidos fueron fundados tras el fin de la dictadura militar.Los comicios de este domingo se producen dos años antes del fin de latras el triunfo de ND en unas elecciones, también adelantadas, en las que prometió aplicar unas reformas económicas que el estallido de la crisis dejó aparcadas.En realidad, ha sido la pérdida de respaldo ciudadano de la gobernante Nueva Democracia (ND), en su, la que ha provocado el adelanto de los comicios.Las últimas encuestas permitidas, el pasado 18 de septiembre, dan al, frente a la ND con entre el 35 y el 37%.Según el sistema electoral griego, el PASOK necesitaría más del 40% de los votos para hacerse con una mayoría de escaños en el Parlamento.El primer ministro en funciones, Costas Caramanlis, y el líder de la oposición, Giorgos Papandreu, son los últimos representantes de dos clanes implicados en la política griega desdeLos dos adversarios se formaron en el extranjero, vivieron desde jóvenes la política e ingresaron pronto en los respectivos partidos familiares.Karamanlis, de 53 años, tiene difícil reeditar su victoria de 2004, tras dos legislaturas convulsas que acabaron en sendas elecciones anticipadas.Su tío Constantinos ejerció como primer ministro en los años 50 y 60 y dirigió el primer Gobierno democrático griego. Bajo su presidencia, Grecia ingresó en la Unión Europea en 1981.La subida de Karamanlis a lo más alto devino en 1997. A pesar de su fracaso electoral ese año, se ganó el respeto de la vieja guardia del partido y asumió el poder en 2004, acabando con 11 años de hegemonía socialista.Giorgos Papandreu, de 57 años, aspira a ser el tercer miembro de su familia en ocupar la jefatura del Gobierno. Su abuelo Giorgos fue primer ministro en los años 40 y 60. Su padre, el histórico Andreas Papandreu, dominó la política griega en la década de los 80, hasta su retirada en 1996.Éste será elde Papandreu de convertirse en primer ministro, batalla en la que Karamanlis le ha derrotado ya en las dos anteriores ocasiones.El líder socialista asumió la jefatura delen 2004, ocho años después de la muerte de su padre y tras haber ocupado varios puestos en el Gobierno.