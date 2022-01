Villepin niega que Chirac le diera órdenes de organizar un complot contra Sarkozy

El ex primer ministro francés, Dominique de Villepin, ha declarado este miércoles ante los jueces que no hubo un complot contra el presidente Nicolas Sarkozy y que jamás ha recibido "instrucciones" de parte del antiguo presidente, Jacques Chirac, en relación con el caso Clearstream.



"Nunca hubo una instrucción presidencial" sobre el caso, ha subrayado Villepin en el juicio que se sigue en París por una de las mayores tramas de manipulación con fines políticos destapadas en Francia, y en el que el ex primer ministro francés es el principal acusado.



Villepin elimina así cualquier sospecha sobre Chirac, a quien ha asegurado que no está "intentando encubrir". El que fuera jefe de Gobierno francés admitió que estaba informado de la existencia de la trama que ahora ha llegado a los tribunales, relativa a la manipulación de unas listas falsas de titulares de cuentas sospechosas en la entidad luxemburguesa Clearstream.



En esas listas, que resultaron ser falsas, aparecía el nombre de Sarkozy y el de muchas otras personalidades políticas, del mundo económico, de los medios de comunicación e incluso el de la actriz y modelo Laeticia Casta.



Conoció el caso en 2004



Según la versión del ex primer ministro, él fue informado de ese asunto una sola vez, en una reunión que tuvo lugar el 9 de enero de 2004 en el Ministerio que dirigía entonces, el de Exteriores, bajo la presidencia de Chirac.



Durante la reunión, Villepin le pidió al general de los servicios secretos Philippe Rondot que prosiguiera con la investigación, pero "en ningún momento, entramos en la definición de objetivos o en la implicación de personas".



El presidente del Tribunal ha leído entonces una nota manuscrita del general Rondot sobre la citada reunión, que llegó a manos de los investigadores, en la que escribió: "reto político, Sarkozy", a lo que Villepin ha respondido que "en ningún momento" se hizo referencia al actual primer ministro en relación on las listas.



Villepin, que ha proclamado su inocencia desde que se destapó el caso, ha asegurado que nunca ha tenido "entre las manos" estas listas.



Lo que sí se discutió, ha añadido, es si se le debía alertar o no al propio Sarkozy, entonces ministro del Interior, y finalmente se decidió que no era oportuno hacerlo.



Los seis acusados en el proceso Clearstream



El delfín de Jacques Chirac es una de las cinco personas imputadas en el proceso Clearstream. Está acusado de haber participado en la manipulación de unas listas bancarias falsificadas y de haberlas remitido a la justicia con el fin de desestabilizar, entre otras, la figura de Nicolas Sarkozy.



En el banquillo de los acusados se sientan, además, el ex responsable de EADS Jean-Louis Gergorin, el informático y financiero Imad Lahoud, el periodista Denis Robert, y el consultor Florian Bourges. Todos ellos podrían ser condenados a 5 años de prisión y a una multa de 375.000 euros.