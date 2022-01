El último sondeo elaborado por TNS para el Irish Times de 15 puntos cuandopara la celebración del segundo referéndum del Tratado de Lisboa. El 'no' recorta no obstante dos puntos con respecto a la última oleada de esta encuesta.En estos momentos el 48% de los irlandeses votaría 'sí' al Tratado de Lisboa, el 33% votaría en contra de su ratificación y el 19% aún no habría decidido el sentido de su voto. Si se excluyen los indecisos el 'sí' obtendría el 59% de los votos y el 'no' el 41%.En el primer referéndum, celebrado el, el 53% de los irlandeses rechazó el Tratado de Lisboa argumentando, entre otras cosas, que éste no respetaba su, su independencia fiscal o su legislación sobre el aborto.El gobierno de Dublín ha recibido ahora garantías de la Unión Europea de Bruselas. Esto lógicamente ha minado los argumentos de los defensores del 'no', un movimiento integrado fundamentalmente por organizaciones civiles.El 'sí' cuenta por su parte con el apoyo de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, con la única excepción del minoritario Sinn Feinn. De hecho el Fine Gael, el principal partido de la oposición, ha pedido a sus votantes que se abstengan de castigar al impopular gobierno del primer ministro, Brian Cowen, votando 'no' en el referéndum.