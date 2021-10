El presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, ha asegurado este jueves que el país no tiene necesidad de crear armamento nuclear aunque ha matizado que no habrá nada que frene el desarrollo de su "programa pacífico".

En una entrevista difundida por la cadena estadounidense NBC, Ahmadineyad no ha sido claro respecto a la cuestión de si había renunciado a su polémico programa nuclear pero ha hecho hincapié en que el país árabe no tiene escenarios para poner en marcha actividades nucleares.



"Pensamos que las armas nucleares pertenecen al pasado y a las generaciones pasadas (...). Nosotros no estamos desarrollando ningún programa al respecto porque no necesitamos ese tipo de armas", ha destacado el dirigente iraní horas después de que Barack Obama, anunciase el abandono del escudo antimisiles en República Checa y Polonia, adoptado en 2007 por George W. Bush, tras constatar que la amenaza real de Irán no es inmediata.



Respecto a la postura de la ONU, EE.UU. y los gobiernos europeos que temen que el programa de la República Islámica busque desarrollar una bomba nuclear, Ahmadineyad ha señalado que no va a ceder a la presión de Occidente a pesar de las sanciones del Consejo de Seguridad y de las tensiones existente.



"Siempre hemos creído en las negociaciones (...) esa es nuestra postura. Nada ha cambiado". "Aunque quiero dejar claro que por mucho que digan que nuestras actividades pacíficas esconden fines armamentíscos seguiremos adelante con nuestros propósitos", ha declarado.



Tras completar un examen "exhaustivo" del programa iraní, la Inteligencia estadounidense concluyó que la amenaza potencial procedente del país árabe es menor de la prevista, motivo por el cual Obama decidió abandonar el programa de defensa antimisil que preveía establecer una torre de radar en República Checa y diez misiles interceptores en Polonia, aunque se comprometió a impulsar "un nuevo sistema de defensa antimisil" para contrarrestar las amenazas de ataques con misiles de corto y medio alcance iraníes con capacidad para alcanzar Europa.