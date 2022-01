Irán ha entregado su nueva propuesta sobre la cuestión nuclear a los representantes diplomáticos de los cinco países miembros permanentes del consejo de Seguridad de la ONU acreditados en Teherán, aunque Estados Unidos ha denunciado que está próxima a poder fabricar una bomba nuclear.



Según la televisión estatal, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Manoucher Mottaki, ha entregado una copia durante una reunión mantenida con los embajadores de Rusia, China, Francia y el encargado de negocios del Reino Unido, además de la embajadora de Suiza, que representa los intereses de EEUU en Irán.



Teherán se ha limitado a asegurar que su propuesta incluye "varios temas globales" que representan "una nueva oportunidad para las conversaciones y la cooperación", aunque no está claro si estas propuestas serán suficientes para evitar la amenaza de más sanciones del sexteto de potencias mundiales que le han puesto de ultimátum hasta finales de septiembre para frenar su programa nuclear.



Debate en el OIEA



Horas antes, el enviado especial de Estados Unidos al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Glyn Davies aseguraba que tenía el "serio temor de que Irán está intentando deliberadamente, como mínimo, preservar sus opciones de desarrollar armas nucleares".



"Irán está ahora muy cerca o en posesión ya del suficiente uranio enriquecido para producir un arma nuclear si se toma la decisión al respecto", ha subrayado Davies en el OIEA.



Irán es el quinto exportador mundial de crudo pero asegura que ha desarrollado su programa nuclear para producir electricidad, negándose a satisfacer las demandas de parar el enriquicimiento, que puede tener tanto fines civiles como militares.



Las declaraciones de Davies apuntan a una creciente preocupación occidental sobre los avances iraníes, sobre todo por las restricciones que el gobierno iraní ha puesto a las inspecciones de la ONU.



Sin embargo, el director general del OIEA, Mohamed ElBaradei ha asegurado que los inspectores tienen "serios temores, pero no están en estado de pánico, porque no han visto desviación de material nuclear de su uso civil declarado".



Ultimátum



Con todo, ha recalcado que existe material de inteligencia que sugiere que Irán ha estaudiado cómo realizar armas nucleares y que Teherán debe responder a esas acusaiones, no limitarse a negarlas.



"Si esta información es real, hay una alta probabilidad de que actividades de fabricación de armas nucleares se estén produciendo en Irán", ha advertido.



El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, ha ignorado el ultimátum dado por el presidente de EE.UU., Barack Obama, para informar a las potencias occidentales sobre su trabajo nuclear, diciendo que el tema está "finalizado" y que Teherán no negociaría sobre sus "derechos".