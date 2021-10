OMS: El 40% de las muertes por la gripe A en el mundo son personas sanas

El 40% de los casos graves y las muertes causadas por el virus AH1N1 corresponde a personas sanas y la tasa de mortandad es ligeramente más alta en las edades de entre 25 y 49 años.



Así lo ha afirmado Sin-Lun Tam, experto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la apertura del XIX Congreso anual de la Sociedad Respiratoria Europea (ERS) en Vien.



El científico confirmó que en muchas partes del mundo, la gripe A ha relegado ya a la gripe común estacional.



Sin-Lun advirtió de que, aunque en general la gripe A no resulta muy agresiva, llama la atención el hecho de que una gran parte de las muertes causadas, así como los casos más graves, se han registrado en personas que estaban sanas antes de contraer el virus AH1N1. Asimismo, destacó el hecho de que el grupo de más riesgo lo constituyan los adultos.



"Incluso la tasa de mortandad es ligeramente superior en el grupo de entre 25 y 49 años. El 40% de los casos graves y de las muertes afectan a personas que se hubiesen considerado sanas", afirmó Sin-Lun Tam.



"Aún no sabemos con exactitud de dónde vino este virus. Hasta ahora el AH1N1 prácticamente no ha mutado. Ello es una suerte. Las cepas son muy homogéneas. Las complicaciones pulmonares se registran con más frecuencia que en la gripe común estacionaria", resaltó.



De acuerdo a los datos que dispone la OMS, que ha dejado de contabilizar el número de contagiados y sólo registra la cifra de muertes y casos graves, el mayor número de pacientes internados por este mal en Estados Unidos y Australia se registra entre los menores de 20 años.



Unos 20.000 expertos participan en el Congreso ERS, la mayor conferencia mundial de medicina popular.