Bad Lieutenant: Port of call New Orleans -un remaque del Teniente corrupto de Abel Ferrara- ha acaparado este viernes la atención dentro de la competición oficial de la Mostra de Venecia Un filme quey por la sobreactuación de su protagonista, Nicholas Cage, algo habitual en el actor estadounidense.Cage da vida ael mismo papel que interpretó magistralmente Harvey Keitel en 1992.Pero sorprendemente, Cage y Herzog se han empeñado en la presentación en desmarcarse del original de Ferrara y"Sería injusto comparar las dos películas", ha manifestado Nicholas Cage mientras que Herzog se ha referido a Ferrara asegurando que "no sé quién es ni he visto ninguno de sus filmes", aunque a continuación ha precisado que se reunirá muy pronto con el director italiano "alrededor de una botella de whisky" para hablar largo y tendido.No ha precisado, sin embargo, si el encuentro se producirá dentro de esta 66 edición del Festival de cine internacional de Venecia, en la que Abel Ferrara presenta un filme fuera de concurso y en el que forma parte del jurado de la sección de cortometrajes.La película de Herzog, pese a estar bien rodada, aporta poco al panorama cinematográfico y se pierde en el exceso de tics de Cage. El ganador de un Oscar por Leaving Las Vegas demuestra una vez más que, en su caso, cualquier tiempo pasado fue mejor.Cage, que ha mostrado en la rueda de prensa su lado más filosófico y artístico, ha explicado que al hacer esta película"Werner nos permitió abrazar el espíritu de jazz de la ciudad", ha explicado. A su juicio, el enfoque de Herzog es "impresionista" frente al "fotorealista" de Leaving Las Vegas.Sobre su forma de meterse en el personaje ha explicado que pdotar a su interpretación de ciertas características físicas que le permiten transformarse durante el rodaje y luego dejar el trabajo en el set.También utilizó para el personaje lasrecuerdos que filtró en su mente para poder dar mayor realismo a su interpretación.Cage ha tenido palabras de elogio paray para su compañera de reparto Eva Mendes, una "hermana para él" a la que quiere cuidar y de la que alabó su transformación en todas sus películas.Alabanzas que le han sido devueltas por una simpática Mendes, para sorpresa de muchos la mejor actuación del filmecon un papel un poco alejado de sus habituales de sex symbol."Me gustó el papel de Frankie porque es una superviviente", ha dicho Mendes, quien ha explicado que "dentro de la oscuridad de la película,Tanto Mendes como Cage fueron la primera elección del director para la pareja protagonista y ambos aceptaron participar en ella de inmediato.Mientras Cage ha destacado la calidad del guión como principal razón para aceptar el papel, la actriz, de origen cubano, ha sido más expresiva al señalar: "acepté sin leer el guión. Dije 'sí' porque era de Werner y dije '¡oh, sí!' cuando oí el nombre de Nick Cage".Por su parte, Herzog ha explicado que le encantó el guión que había escrito William M. Finkelstein pero que al final cambió tanto el principio como el final.Unos cambios que le permitieron, según ha explicado, hacer una película de cine negro, para lo que considera que es el momento idóneoaumentada por el colapso del sistema financiero.El resultado es una historia eficaz de corrupción policial y de inmadurez personal del protagonista que sin embargode un gran festival.Y para completar la jornada de este viernes en la competición oficial de Venecia,con el trasfondo de la época de la ley marcial, del "terror blanco" de los años cincuenta en Taiwán.Un filme rodado con sutileza, basado en los recuerdos de infancia del director, en el que ha querido hablar de la "existencia del ser humano", de "aquellos que tenían ideas diferentes durante ese periodo", ha explicado Yonfan en rueda de prensa.