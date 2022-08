Una de las cajas negras del avión Airbus A310 de la compañía Yemenia que se estrelló en el Océano Índico antes de aterrizar en las Islas Comoras, ha sido hallada por equipos especializados en investigación submarina.



"El registrador de datos ha sido localizado. Las primeras operaciones de recuperación han comenzado", ha indicado el jefe de la comisión investigadora del accidente, Ali Mohamed Abdou.



Un barco francés especializado en la búsqueda de cajas negras comenzó el pasado 20 de agosto su investigación sobre el accidente. Tres días después, la comisión anunció haber encontrado parte de los escombros del aparato y los cuerpos de seis de las víctimas.



Aún no se conocen las causas



Las causas del accidente, en el que sólo ha sobrevivido una adolescente de 14 años, Bahia Bakaria, todavía no se conocen. Aún así, a diferencia de lo que ocurrió con las cajas negras del avión siniestrado entre Río de Janeiro y París, cuya búsqueda se dio por finalizada, esta vez ha habido más suerte.



El estado del avión, que no cumplía las normas europeas de seguridad, fue una de las razones utilizadas para explicar la tragedia, pero aún no ha sido confirmada por la investigación.



Los pasajeros, procedentes de Francia, de donde además procedía la mayoría de los fallecidos (66), se dirigían al archipiélago de las Comoras, pero antes hicieron escala en Saná, donde cambiaron de avión.



La comisión encargada de estudiar las causas del accidente, formada por investigadores comorienses, yemeníes y franceses, está dirigida por las autoridades de las Comoras, que cuentan con el apoyo de técnico de la Oficina de Investigaciones y Análisis de Francia.