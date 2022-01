El secretario de estado de Cooperación francés, Alain Joyandet, ha negado en una entrevista en Radio France Info que exista un segundo superviviente del accidente del Airbus A310 de la aerolínea Yemenia que se precipitó al Índico"Quiero negar esta información. Se trata de una información falsa", ha aseverado el ministro francés, que se encuentra en Moroni para coordinar las tareas de rescate con las autoridades comorenses. Hay una superviviente y no dos, ha querido dejar claroLos responsables del hospital de Camoras habían asegurado este mismo martes que habían recibido instrucciones paradel accidente aéreo.Dos médicos anónimos habían dado esta información pero, según confirma el Gobierno francés, por el momento la única superviviente es la menor de 15 años.Este martes se ha hallado una de las cajas negras del avión y se ha reanudado la búsqueda de posibles supervivientes.Por su parte, la Comisión Europea (CE) ha solicitado a la aerolínea Yemenia Airways que comparezca este juevespara detallar lo ocurrido, han informado fuentes comunitarias.El comisario europeo de Transportes, Antonio Tajani, ha enviado una carta a la compañía en la que solicita la comparecencia urgente y requiere que, en cualquier caso, faciliten información sobre los hechos antes del próximo día 10. Lani la recepción de la misiva, según las mismas fuentes.Yemenia Airways no estaba incluida en la lista negra de aerolíneas poco seguras de la Unión Europea (UE) porque había pasado de manera satisfactoria los controles, recalcó la CE.No obstante, una segunda aeronave en la que embarcaron los pasajeros del vuelo siniestrado tras realizar una escala sí había presentado irregularidades en los equipos de mantenimiento en 2007.El comisario europeo explicó que la UE no puede hacer nada más allá de sus fronteras y propuso, por ello, la creación de una "lista negra" mundial de compañías poco seguras.