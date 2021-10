La Fiscalía Anticorrupción se opone a la puesta en libertad del empresario Francisco Correa, principal acusado de la trama investigada en la operación Gürtel.



El Tribunal Superior de Justicia de Madrid revisa este viernes su permanencia en prisión, después de que por un "error" anulara el auto, en el que decidió mantenerle en la cárcel, por no convocar la vista previa en la que las partes debían exponer sus argumentos sobre la prisión provisional del imputado.



Anticorrupción ha impugnado el recurso de apelación presentado por el abogado de la defensa, José Antonio Choclán, contra el auto de prisión que acordó mantenerlo en la prisión de Soto del Real, donde ingresó el pasado 12 de febrero.



El letrado ha acudido este viernes a una vista en la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid en la que las partes para exponer los motivos por los que considera que Correa debe salir en libertad.



A las puertas del tribunal, el abogado ha insistido, en declaraciones a la prensa, en que tanto los problemas de salud que sufre Correa como sus circunstancias familiares son motivos adicionales para salir de la cárcel, en la que se encuentra desde febrero.



Siete meses, un periodo "suficientemente largo"



"El principal motivo es que no se ha celebrado juicio y no se ha ejercitado todavía una defensa contradictoria. Siete meses de prisión para un presunto inocente es un periodo suficientemente largo", ha manifestado.

Preguntado por el estado de salud de su cliente, al que visitó este jueves en la cárcel de Soto del Real, se limitó a señalar que se encuentra "bien".

Tras la celebración de la vista, Choclán ha informado a los medios que las fiscales habían impugnado las razones de su recurso, aunque ha declinado especificar los motivos en los que basaron su argumentación.

En el anterior auto, Anticorrupción acordó mantener la prisión de Correa alegando el peligro de fuga y destrucción de pruebas. Según el letrado, la decisión que tome la Sala de lo Civil y Penal se conocerá en breve.



Revocación del auto de prisión por error



Los magistrados revocaron el auto de prisión del pasado 17 de julio por un error en la transcripción porque "la Sala acordó señalar día y hora para la deliberación del recurso, cuando procedía señalar día y hora para celebrar la vista", tal y como había solicitado el letrado de Correa.



Entre otros argumentos, el abogado de Correa defiende que su cliente debería estar libre por su delicado estado de salud con motivo de la depresión que sufre desde su encarcelamiento el pasado 12 de febrero. Además, esgrime que debería salir de la cárcel porque tiene que cuidar de su hermano, quien sufre una minusvalía.



El presunto líder de la trama de corrupción ingresó en la prisión de Soto del Real el pasado 12 de febrero por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.



El pasado 30 de abril, el instructor del TSJM acordó mantener su prisión al imputarle los delitos de asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y falsedad.



Riesgo de fuga



La defensa de Correa recurrió en reforma el auto de prisión, reclamando la libertad de su patrocinado. La Sala desestimó su petición en un nuevo auto de prisión. Tras ello, su abogado interpuso un recurso de apelación contra esta resolución, la cual fue también desestimada en un auto dictado el pasado 17 de julio. Esta última resolución ha sido ahora revocada por la Sala de lo Civil y Penal.



Pedreira exponía en el auto ahora anulado que denegaba la libertad de Correa al existir riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. El magistrado entendía que la prisión preventiva era la única medida cautelar que podía adoptarse en relación al empresario para asegurar la investigación y evitar la "destrucción de evidencias".



El instructor del Tribunal de Madrid alegaba que había indicios bastantes para afirmar "de forma contundente" que existe riesgo objetivo y real de sustracción a la Justicia por parte del imputado.