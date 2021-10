Jesús Neira ha abandonado el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, 20 días después de someterse a un implante en el cráneo . El profesor ha declarado sentirse "felicísimo", pues deseaba volver a casa con su familia, y también dispuesto a afrontar el proceso judicial sobre la agresión que casi le cuesta la vida Neira ha salido del centro a las 13.15 horas del martes con la, Isabel Cepada, quien le llevaba en silla de ruedas, ya que las secuelas de la operación no le permiten andar por el momento.El profesor ha recibido el alta una vez recuperado de la craneoplastia o implantación de una prótesis en la parte del cráneo que le había sido extraída para poder operarle de urgencia hace un año, cuando Antonio Puerta le agredió porque Neira le recriminó que estuviera maltratando a su pareja, Violeta Santander."Hoy", ha declarado Neira, quien además ha relatado que la operación le dejó "un poco bajo de fuerzas", pero se está recuperando y ya se encuentra "mucho mejor", aunque le han recetado medicación y tendrá que volver a rehabilitación diariamente. "Todo va bien, bajo lo previsto", ha concluído, aunque no puede conducir aún.Preguntado sobre la citación que ha recibido recientemente para declarar como testigo ante el Juzgado de lo Penal número 1 de Getafe sobre los malos tratos que supuestamente recibió Violeta Santander de parte de su pareja, que el profesor vio y denunció, Neira ha dicho que se encuentra ""."Si me quieren llevar como testigo o preguntarme algo al respecto, pues contestaré la verdad de lo que vi, de lo que pasó y punto", ha explicado, asegurando que afronta el proceso judicial "estupendamente, sin ningún problema".Mientras, en lo referente a la, abierta en los juzgados de Majadahonda por la agresión de Antonio Puerta y por posible negligencia médica de los facultativos que atendieron al profesor los días posteriores, Neira ha declarado queEn cuanto a si se encuentra con fuerzas para afrontar los dos procesos judiciales, ha destacado: "Estas cosas, pero bueno, hay que pasar por ellas y yo estoy a disposición del poder judicial, confío en el poder judicial, confío en que se haga justicia".