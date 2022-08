Controlados los dos incendios de la Sierra de la Culebra, en Zamora

El Servicio de Extinción de Incendios de Zamora ha dado este lunes por controlados, aunque no extinguidos, los dos incendios que permanecían activos desde este domindo en Cabañas de Aliste y Escober de Tábara, ambos en la reserva regional de caza de la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora.

También están controlados otros dos fuegos declarados este domingo en San Blas y en Ricobayo mientras que sigue activo un incendio iniciado de forma intencionada a las 17:46 hora peninsular de este lunes de en el término municipal de Trabazos.



El incendio más grave, el de Cabañas de Aliste, ha quemado un total de 927 hectáreas, de las que 106 son arboladas de roble y pino, 583 de matorral, 172 de cultivos agrícolas y 66 de pastos, según las mediciones del Servicio de Extinción de Incendios.



Gran despliegue de medios



En las labores de lucha contra este fuego han actuado dos técnicos, tres agentes, seis helicópteros, dos aviones, dos brigadas especializadas, cuatro retenes de maquinaria, seis vehículos autobomba, cuatro cuadrillas de tierra, militares de la UME y una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones.



En el incendio de Escober de Tábara han ardido 457 hectáreas de las que 161 son arboladas de encina, 207 de matorral y 89 de cultivos agrícolas. En este fuego trabajan dos técnicos, cuatro agentes medioambientales, un avión, una brigada especializada y dos cuadrillas de tierra, tres retenes de maquinaria, un vehículo autobomba y un convoy de refuerzo llegado de León.



Además, el Servicio de Extinción de Zamora ha actuado en otros dos incendios forestales que están controlados desde la pasada madrugada aunque aún no extinguidos y que ha calcinado uno de ellos 85 hectáreas de matorral y pasto en Ricobayo y el otro 16 hectáreas de matorral en San Blas.



Más de 15.000 hectáreas calcinadas



Desde el pasado viernes hasta este domingo se habían registrado en la provincia de Zamora quince incendios que han calcinado más de 1.500 hectáreas y la Junta de Castilla y León sospecha que la mayor parte de ellos fueron intencionados.



El incendio más grave de los registrados en lo que va de año en la provincia de Zamora ha sido el de Cabañas de Aliste, que obligó a desalojar unas horas a la población de esta localidad zamorana y a cortar la vía ferroviaria Zamora-Orense.



La magnitud de los fuegos detectados obligó a solicitar la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que envió dos batallones que han actuado en la última noche en los fuegos de la Sierra de la Culebra. Esta reserva regional de caza, que ocupa una extensión de 67.000 hectáreas, cuenta con una de las mayores poblaciones de lobos de Europa además de otras especies cinegéticas como ciervos, corzos o jabalíes.



En cuanto a los detenidos, imputados por los incendios, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, ha concretado este lunes en Valladolid que "en general" ninguno era reincidente. Además, ha ratificado que las tres personas cuya detención se ha conocido este lunes, no han sido arrestadas como presuntas autoras de un fuego intencionados sino que se les acusa de imprudencia temeraria. Ha matizado también, que estas tres personas "no tienen nada que ver" con los incendios de Cabañas de Aliste y Escober, ambos en la reserva regional de caza de la Sierra de la Culebra.