El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha calificado de "aberrante" el acuerdo militar de Colombia con Estados Unidos para el uso de sus bases. Chávez ha reiterado que, con el acuerdo militar con EE.UU., Bogotá "ha traicionado la confianza de su pueblo y de toda América del Sur. Esas tropas (las estadounidenses) pueden matar, violar, robar sin que la justicia colombiana pueda tocarlos, porque tienen inmunidad", ha señalado Chávez.



Hugo Chávez ha pedido este domingo a su ministra de Información, Blanca Eckout, que "haga todo lo necesario" para que sus mensajes y sus planteamientos sean conocidos por el pueblo colombiano.

"La burguesía colombiana tiene miedo de que la voz de Chávez sea oída por el pueblo de Colombia, por eso hay que hacer todo lo que haya que hacer", dijo Chávez en su programa dominical "Aló Presidente", transmitido desde a región de Los Llanos.



Hacer posible el mensaje bolivariano

Chávez ha señalado que se trata de elaborar un "plan político" que permita la unión de las fuerzas que buscan la liberación de Estados Unidos y la consolidación de la independencia y la dignidad latinoamericanas.

El presidente ha propuesto "utilizar a nuestros amigos y aliados en Colombia, que son muchos," para hacer posible que el mensaje bolivariano llegue a su pueblo.

Chávez ha explicado que si no se ha hecho hasta ahora un mayor esfuerzo en ese sentido es porque cualquier iniciativa se vincula con apoyo a la guerrilla o con nexos con el narcotráfico. "Pero en Colombia hay mucha que no es la guerrilla y que quiere abrir conexiones", ha afirmado el gobernante venezolano.



El presidente venezolano ha añadido que también "pudieran hacer cualquier cosa desde Colombia contra Venezuela sin que nadie los toque". "El imperio reclama inmunidad para sus tropas, que están cargadas de drogadictos, asesinos y violadores."



"!Pueblo colombiano, no caigas en la trampa!"



El presiente venezolano ha hecho énfasis en que "nadie se equivoque" y confunda al pueblo colombiano con sus autoridades, que son las que han abierto las puertas a los militares estadounidenses.



"Ojo, no se trata del pueblo colombiano, ese es un pueblo nuestro, porque estamos hechos del mismo barro y de la misma sangre, solo que pretenden desunirnos, porque si a algo le tienen miedo los yanquis y la burguesía es a la unión de Colombia y Venezuela", ha dicho Chávez.



"Me consta que hace poco en una reunión el presidente de Colombia (Álvaro Uribe) dijo lo que nunca ha dicho públicamente, y es que una de sus tareas es impedir que el chavismo llegue a Colombia", ha añadido Chávez.



"Bueno, esa es una tarea de la oligarquía colombiana, que no le tiene miedo al chavismo, sino al fuego bolivariano, y por eso nos satanizan, para tratar de alejar al pueblo", ha manifestado el presidente. "¡Pueblo colombiano, no caigas en la trampa, únete a nosotros para hacer la patria grande de Bolívar, la Gran Colombia!, ha dicho Chávez.