La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha señalado que el 70% de los españoles son partidarios de la prohibición total de fumar en espacios públicos, según encuestas de las que dispone su departamento.



Por ello, considera que la sociedad ya está "madura" para asumir esa prohibición "que llegará en el futuro", ha indicado en una entrevista en la cadena Ser.



Cree que la Ley Antitabaco actual es "buena" porque ha servido para crear el hábito de no fumar en los centros de trabajo pero añade que tiene "indefiniciones".



Es partidaria de hacer una revisión de esta norma para que no se fume en ningún espacio público "para no dejar esa decición en manos de las empresas privadas", ha añadido.