El líder cubano, Fidel Castro , celebra este jueves su 83 cumpleaños, el cuarto desde que, y lo hace con la isla en su recesión más inclemente desde que se acabaron hace dos décadas los subsidios de la Unión Soviética.No se esperan grandes celebraciones del cumpleaños enno solo en las tiendas de víveres subsidiados, sino también en los supermercados en divisas, donde los cubanos que logran conseguir moneda dura completan lo que no cubre la cartilla de racionamiento.Pero no faltan los regalos, como un "Diccionario de Pensamientos" con 1.978 citas de sus discursos y entrevistas, presentado el sábado en La Habana, o la exposición "83 motivos", que unos 30 artistas han dedicado al homenajeado en Camaguey, donde laes una fotografía inédita y reciente de Castro. En ella se ve al ex presidentemás antiguas.En 2006, el general Raúl Castro, de 78 años; cambió el uniforme verde olivo por ropa deportiva de marca . Sin embargo, Fidelque cumplió 50 años en enero pasado y tiene visible influencia sobre el gobierno y los 11,2 millones de cubanos.Hay infinitas versiones sobre el alcance de esa influencia, desde aquellas que afirman que el hermano menor no mueve una pestaña sin permiso, hasta las que juran que el mayor está totalmente apartado del poder, pasando por las que mencionan un "régimen bicéfalo" con dominios pactados."Fidel es el líder", reitera Raúl Castro, quey dice que le consulta sus decisiones, mientras la prensa oficial sigue dedicando más espacio al comandante que al general.Fidel Castro ejerció el poder ejecutivoy aún es primer secretario del Partido Comunista, único legal en la isla y con primacía sobre el Estado y la sociedad por mandato constitucional.El segundo secretario, Raúl, anunció días atrás un nuevo, que él mismo había convocado para fines de 2009 y queelegida hace ya 12 años.A pesar de la remodelación de Gobierno realizada por Raúl; según organismos de derechos humanos,en ese campo a pesar de las expectativas que despertó o que muchos imaginaron, porque él dice que no quiere ni "restaurar el capitalismo" ni "entregar la revolución" yque algunos auguraban.Entre tanto, el comandante escribe con frecuencia artículos de "Reflexiones" , enfilados la mayoría contra su proverbial enemigo: Estados Unidos Hijo del gallego Ángel Castro, que guerreó en el bando perdedor cuando Cuba se emancipó de España y volvió como comerciante, Fidel Alejandro Castro Ruz es elque tuvo aquel con dos cubanas, los dos primeros de su esposa Maria Luisa Argota, los otros de la campesina Lina Ruz.En la Universidad de La Habana, a mediados del siglo XX,, comenzó sus luchas políticas y comenzó su larga trayectoria de seductor de masas capaz de hablar con voz encendida por más de diez horas seguidas.Erigió unsobre ideas de Marx y Lenin, citas de independentistas cubanos como José Martí, la trayectoria caudillista latinoamericana y aportaciones propias: el único Estado del llamadoque ha tenido América, a solo 90 millas de Estados Unidos.Gozó por décadas el respaldo mayoritario e incluso fervoroso de sus compatriotas, al menos hasta que se desmoronó el bloque soviético y, como dicen algunos cubanos, "se acabó la beca".Ahora el patrocinador es el presidente venezolano,, que suministra y subsidia la mitad del petróleo que consume Cuba, a cambio de los servicios de médicos, maestros y otros especialistas.Aunque reconocen sus, los cubanos se quejan hoy del deterioro de esos servicios, las restricciones energéticas y la, pero hasta en Miami los analistas descartan un "estallido social".