El portavoz del PP en Baleares, Carlos Simarro, ha manifestado este miércoles que su partido no aceptará la explicación del comisario de Seguridad Ciudadana en Baleares, quien ha asumido la responsabilidad del error en el trato dado en el traslado de los detenidos por el caso Palma Arena Para el portavoz, decir que ha habido una ruptura en la cadena de órden es una "excusa muy baladí y sencilla" y supone tan sólo buscar un "cabeza de turco" al que culpar por un hecho que Simarro juzgaSimarro ha explicado en En Días Como Hoy, de Radio Nacional, que "encerrar a un concejal durante 72 horas en un calabozo pequeño", esposado, puesto bajo una acusación pública y con un juicio paralelo "es algo que no había pasado nunca".Según el concejal 'popular' "la línea atravesada es muy grave", ya que, a su juicio, la exposición pública de los militantes del PP antes de celebrarse un juicio nunca puede tener lugar en unPor ello, ha afirmado que el Partido Popular, lejos de estar satisfecho con esta explicación, quiere saberse dieron estas órdenes, que han desembocado en unSimarro ha reconocido haber hablado con los implicados en el caso Palma Arena y ha explicado que "mientras no se demuestre, tienen que ser inocentes".No obstante, Simarro no ha dudado en adelantar que si un juez dictaminara que ha habido prácticas ilegales relacionadas con el caso,Ahora bien, ha insitido en que "a priori es muy difícil partir de una base de culpabilidad" .Sobre el gasto desproporcionado en las obras de construcción del velódromo Palma Arena, Simarro ha explicado que el aumento del gasto se justifica con problemas o mejoras que surgieron a lo largo de la edificación del estadio.Además, ha asegurado que existen documentos en los que están especificadasen la construcción del Palma Arena, aunque ha afirmado no haberlos visto aún.