La Policía pide en la sede de la FEMP documentos relacionados con el caso Gürtel

Agentes de la Policía se han personado esta mañana en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para pedir documentación sobrede Valencia, Rita Barberá, al frente de la institución.Según han confirmaron fuentes de la FEMP, en la sede del organismo había esta mañana escaso personal dadas las fechas de agosto.Al parecer, se trata de documentación reclamada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se ocupa de la ramificación madrileña de la ''.La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha manifestó su voluntad de colaboración con la justicia, por lo que hará entrega en los "próximos días de toda la información requerida" que obre en sus archivos, según un comunicado del organismo.Según la Cadena SER , la información requerida son contratos firmados con la FEMP con empresas de la trama de Rafael Correa cuando era 'número dos' de la institución Alvaro de la Cruz, entre los años 1999 y 2003.El actual presidente de la FEMP, Pedro Castro, ha reiterado este lunes que su institución está a disposición de la autoridad judicial para colaborar en todas las investigaciones que lleve adelante.Castro no se encontraba en la sede de la FEMP en Madrid esta mañana cuando agentes de la Policía Judicial han entrado con un requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investiga las empresas de, principal implicado en el 'caso Gürtel'.Recientemente, el presidente de la Federación había asegurado que la institución no investigaría los contratos realizados durante la etapa de mandato de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, con empresas relacionadas con la trama de corrupción 'Gürtel', peropara ponerlos a disposición de la justicia si fuese necesario.Pedro Castro repasó en la entrevista la situación de la Federación después de que saliese a la luz que una de las empresas con las que operaba el grupo del presunto cabecilla de la trama de corrupción, Francisco Correa, facturó casi 300.000 euros a la FEMP entre junio de 2000 y diciembre de 2003.Castro ha dejado claro que la Federación no va a realizarsobre estas contrataciones, aunque sí ha buscado todos los documentos relacionados para ponerlos a disposición de la justicia si así fuese necesario.Según ha desvelado, la FEMP conserva en sus archivos las facturas de estos trabajos peroAdemás, ha reconocido que no ha hablado del asunto con la alcaldesa de Valencia y responsable de la FEMP durante ese periodo.