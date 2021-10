El fiscal jefe de Baleares, Bartolomé Barceló, ha afirmado que hay indicios acerca de la existencia de un comando terrorista estable en Mallorca.Barceló ha respondido de esta forma a las preguntas de los periodistas frente al restaurante Enco, en el que se ha localizado uno de los tres pequeños artefactos que han explotado este domingo en Palma También ha confirmado que efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridady que se tiene que revisar", aunque no ha precisado el lugar en el que ha sido hallada.Esta mochila está "controlada" por la policía, según Barceló.El fiscal superior de Baleares ha remarcado que los artefactos que han ocasionado las explosiones registradas esta tarde en Palma eran "de poca potencia" y ha subrayado que "no hay ningún herido y los daños son mínimos".También ha señalado que "por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no se ha bajado en ningún momento la guardia" desde que ocurrió el atentado de Palmanova el pasado 30 de julio que le costó la vida a dos guardias civiles."Están haciendo todo lo que pueden y más para esclarecer los hechos", ha zanjado."Desde la Fiscalía se hará todo lo que está en nuestra mano para que la gente que ha puesto estas bombas y los que atentaron contra los guardias civiles de Palmanova vayan a la cárcel porqueen general", ha asegurado.Acerca de los efectos que pueden tener las explosiones sobre el turismo, Barceló ha dicho: "Espero y confío que no porque la gente tiene sentido común y no se deja amedrentar por una banda de matones".Preguntado por los, Barceló ha asegurado que "evidentemente cuando se produce una situación de estas hay que poner todos los medios disponibles para evitar cualquier lesión a las personas, en primer lugar, y a los bienes".