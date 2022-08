Estallan tres pequeños artefactos en Palma de Mallorca sin causar heridos

Tres artefactos de escasa potencia han hecho explosión en varios puntos del centro de Palma de Mallorca sin causar heridos.



Una llamada en nombre de ETA a la central de la emisora de Radio Taxi de San Sebastián ha alertado a las 11.30 horas de esta mañana sobre la colocación de un total de tres artefactos explosivos en otros tantos establecimientos hosteleros de Mallorca, que debían estallar entre las 14.00 y las 18.00 horas.



El primer artefacto ha explotado hacia las 14.20 horas en el interior de los lavabos de una pizzería situada en el Paseo de Es Portixol y ha afectado parcialmente a la cocina del local.



El segundo artefacto ha estallado de forma controlada. También estaba en el baño de otro restaurante de la zona marítima de Palma de Mallorca. Concretamente en el restaurante Enco, en el número 15 de la calle Vicari Joaquim Fuster.



El artefacto había sido localizado previamente por la Policía en el restaurante.



Finalmente, y aunque la policía ha llegado a acordonar y registrar el Hotel Palacio Avenida, creyendo que la tercera bomba se encontraría allí, ésta ha hecho explosión en los bajos de la Plaza Mayor, que alojan, entre otras cosas, un parking subterráneo y diversos locales comerciales.



Todo el perímetro de la Plaza Mayor permanece, a última hora de la tarde, cortado al tráfico y a los peatones, con la presencia de numerosos agentes que rastrean la zona y las proximidades del Parlament balear.



Fuentes de la Delegación del Gobierno en Palma de Mallorca han asegurado que los daños materiales han sido escasos y tampoco se han registrado heridos, aunque se investiga el tipo de bombas y la cantidad de explosivo que llevaban.



"Si voy al baño no lo cuento"



"Menos mal que no he ido al baño en ese momento porque no lo cuento", ha relatado Gonzalo Peña, que se encontraba comiendo en el restaurante La Rigoletta cuando ha estallado uno de los dos artefactos colocados por ETA esta mañana en dos locales de Portixol, en Palma de Mallorca.



Según este testigo, hacía solo cinco minutos que había llegado al restaurante cuando ha escuchado un "golpe fuerte y seco" proveniente de la zona de la cocina y los baños, aunque en un primer momento no imaginó que se trataba de una bomba de escasa potencia colocada en el baño de señoras.



"Todo ha temblado un poco y al principio pensé que era un portazo", ha indicado el testigo, residente en uno de los bloques de viviendas donde se encuentra el restaurante y que aún no ha podido entrar en su casa, quien luego, al ver "humo negro" y oler a "pólvora" se ha dado cuenta de que podía ser un explosivo.



Investigan una cuarta explosión



Ademas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad investigan una cuarta explosión que se ha producido en el bar Nica, en una céntrica avenida de Palma.



Según ha asegurado el delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, este estallido se ha producido a las 12:00 horas aunque se desconoce si tiene relación con los artefactos que han explotado posteriormente ya que este bar se encontraba cerrado desde el viernes.



Sobre esta explosión, los Bomberos de Palma han explicado que se ha producido por "la acumulación de gas metano en el sótano" del establecimiento, donde se encuentran los aseos, que ha hecho reacción al ponerse en marcha, por causas desconocidas, las bombas de impulsión de heces a los sumideros.



Socías ha afirmado que trabajan tanto con la hipótesis de que los terroristas sigan en Mallorca como que hubieran abandonado la isla y "algunas de las bombas se hubiera activado por temporizador".



En ese sentido, el fiscal jefe de Baleares, Bartolomé Barceló, ha afirmado que hay indicios acerca de la existencia de un comando terrorista estable en Mallorca.



Tranquilidad en el aeropuerto



El aeropuerto de Palma de Mallorca está operando con "normalidad", aunque se ha activado el protocolo de seguridad tras la explosión hoy de dos artefactos en la isla, informaron fuentes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) a Europa Press.



De esta manera, Son Sant Joan ha incrementado las medidas de seguridad, con controles también en los aparcamientos del aeródromo.



Dichas fuentes aseguraron que el refuerzo de la seguridad no está provocando ningún retraso en los despegues y aterrizajes, pero señalaron que las medidas se adaptarán al desarrollo de los acontecimientos.



Otros ataques



El atentado se produce apenas unas horas después de que la banda terrorista enviara un comunicado a los diarios 'Gara' y 'Berria' .



En su escrito, en euskara, ETA reivindica el asesinato, el pasado día 30 en Mallorca, de los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá Lezaun; así como el atentado con coche bomba contra la casa cuartel de Burgos, perpetrado del día anterior.



Tanto el Gobierno Vasco como los partidos políticos democrárticos han condenado los atentados y han mostrado su repulsa a ETA.



Palma de Mallorca es el lugar donde el rey Juan Carlos tiene su residencia de verano y, después de 18 años, ha vuelto a ser objetivo de la banda terrorista.