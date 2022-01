La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tiene de plazo hasta este lunes para decidirpor cohecho pasivo en la trama valenciana del caso Gürtel y archiva la causa o si, por el contrario, los desestima y se continua con el proceso abierto por el magistrado José Flors para que se celebre un juicio popular.El denominado 'caso Gürtel' (correa en alemán) investiga la presuntadirigida por el empresarioque se nutría de fondos de entidades públicas de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia para "obtener un beneficio propio" y en la que estarían implicados varios cargos del Partido Popular.La sala decidió el jueves habilitar los días 1, 2 y 3 de agosto para continuar con la deliberación, redacción y notificación de la resolución de los seis recursos de apelación presentados contra el auto del magistrado instructor del pasado 6 de julio, entre los que se incluye el del presidente de la Generalitat,, el diputado del PP y secretario general del PPCV,, el ex vicepresidente del Conselly el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo,, que piden el archivo de la causa.Además de estos recursos de apelación la Sala tendrá que resolver los presentados por, ejercida por el PSPV, que en reiteradas ocasiones han manifestado su interés en que se practiquen nuevas pruebas.El estudio y deliberación de los recursos, elevados todos a la Sala el pasado día 27, comenzó al día siguiente, y según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el plazo para resolver lo recursos de apelación es de 5 días, por lo que el plazo finalizaría el próximo sábado, que al ser inhábil, debería prorrogarse hasta el 1 de septiembre.Agosto es, excepto las declaradas urgentes por las leyes procesales y para la instrucción de causas criminales, "lo que no es del caso, al tratarse de la resolución de un recurso de apelación", según explicó el TSJCV.Ante esta situación, se ha resuelto que la sala pueda trabajar hasta el lunes con el fin de no interrumpir la deliberación ya iniciada, la redacción de la resolución y la notificación de la misma", señalaron.En sus recursos, los cuatro imputados por un supuesto delito de cohecho, alegando no haber recibido trajes como regalo de empresas de Francisco Correa, ni haber incurrido en irregularidades en la adjudicaciones a la empresa Orange Market.Asimismo, solicitaron al magistrado instructor, José Flors, que suspendiera la causa mientras la Sala resolvía estos recursos, petición que fue rechazada por el juez, que en un auto estableció que el procedimiento siga tramitándose en base a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.