Israel, sacudida por el ataque a la comunidad gay

La comunidad homosexual en Israel ha recibido el apoyo de la clase política y de gran parte de la sociedad por el ataque cometido por un desconocido en un centro gay de Tel Aviv, que dejó dos jóvenes muertos y 15 heridos Más de un millar de personas se, escenario del tiroteo el sábado por la noche, para expresar su repulsa por el ataque, y su solidaridad con un colectivo que durante años ha tenido quede la sociedad israelí.Bajo el lema de "No tenemos miedo, no nos amilanamos", y la presencia de numerosas banderas del arco iris, símbolo de la lucha por el orgullo gay, los participantes en la concentración expresaron con el silencio su pesar por un suceso que ningún organismo de seguridad pudo prever en laEn la más conservadora Jerusalén, donde el desfile del orgullo gay obliga cada año a redoblar la seguridad para evitar ataques por parte de extremistas judíos, al menos un centenar de personas se dieron cita en la céntrica Plaza Sión con banderas negras y del arco iris para mostrar su rechazo a este tipo de actos.Las muestras de solidaridad se producen trasen la que participaron centenares de israelíes de madrugada por el centro de Tel Aviv horas después del tiroteo.Poco antes de la medianoche, un hombre encapuchado y vestido de negro irrumpió en un inmueble de la Asociación de Gays y Lesbianas de Tel Aviv y disparó con un arma automática en todas direcciones antes de darse a la fuga, hasta ahora con éxito; el asesino sigue en paradero desconocido.En el lugar, decenas de jóvenes, muchos de ellos adolescentes, participaban en una reunión semanal de apoyo en la que reciben comprensión y asesoramiento antes de salir del armario.Las imágenes ofrecidas por los medios de comunicación muestran varios charcos de sangre en la instalación, chanclas en el suelo y fotografías de parejas homosexuales colgadas en la pared."Al principio creí que era una broma, pero. La gente se escondió bajo camas y mesas. Una vez dentro, no hay hacia dónde correr", explicó a la prensa Or Gil, uno de los 15 heridos en el suceso, cuatro de los cuales se encuentran en situación muy grave.Las dos víctimas mortales, Nir Katz, de 26 años, monitor de la asociación, y Liz Trubishi, una adolescente de 16 años, fueron enterradas el domingo por la tarde."Nir salió del armario cuando tenía 20 años y desde ese momento llevó la bandera del orgullo gay en la manga, creía en lo que hacía y siempre", reveló Chen, hermana de la víctima a la radio del Ejército israelí.El presidente del Estado, Simón Peres, ha condenado el acto duramente y lo ha calificado deEn su repulsa, el primer ministro, el conservador Benjamín Netanyahu, advirtió que "somos un país democrático y tolerante y debemos respetar a cada persona como es".Entretanto, centenares de efectivos de la policía peinan las calles de Tel Aviv en una búsqueda puerta por puerta a fin de dar con el paradero del autor de los disparos.En 2005 dos personas fueron apuñaladas por un ultra-ortodoxo judío cuando participaban en la marcha del orgullo homosexual en Jerusalén.En esta ocasión y más de quince horas después del suceso, la Policía no ha podido determinar la identidad o motivación del atacante, aunque la comunidad gay lo considera un acto terrorista y homofóbico en toda regla."Ya podemos decir que es uno de los peores crímenes movidos por el odio. Hay jóvenes en los hospitales cuyos padres, en algunos casos, no sabían que sus hijos estaban en el centro gay", dijo al final del acto Nitzan Horowitz, del partido de izquierdas Meretz y diputado que ha confesado abiertamente su homosexualidad.Kfir Lavi, coordinador de una línea de teléfono de apoyo a los homosexuales, cree que lo sucedido se trata de "una persecución. Este ataque iba contra las actividades de jóvenes que están en el armario, contra amigos y aquellos que tienen dudas".Pese a que aún queda camino por delante, los homosexuales gozan de numerosas libertades y derechos en Israel, donde pueden servir abiertamente en el Ejército y se promociona a Tel Aviv como capital del turismo gay en Oriente Medio.