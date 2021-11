El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya , ha demandado a Estados Unidos y a losenfrentar "con fuerza" al Gobierno de facto de su país, que preside Roberto Micheletti, y al que califica de "dictadura". Zelaya quiere "saber realmente" de Washington sobre la crisis en Honduras.Mientras Zelaya continúa cerca de la frontera con Honduras organizando la resistencia,del país en conflicto han expresado su, en el marco de la mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias.En un comunicado han aclarado que esa solución tendrá que atenerse a "", en línea con el Gobierno que preside Roberto Micheletti, designado por el Parlamento para sustituir a Zelaya el día de su defenestración, el 28 de junio.El nuevo Gobierno de Honduras ha vuelto aen la zona fronteriza con Nicaragua, por donde pretende entrar al país el depuesto presidente, y lo ha levantado en las islas del Caribe.Por su parte, Zelaya cuestiona que Estados Unidos ya" ni se mantiene "firme" contra quienes lo derrocaron el 28 de junio pasado."Lo que espero de los EE.UU. es que sean fuertes y reacios, y además que aclaren su posición frente al Gobierno golpista, porque en las últimas declaraciones he visto que ha desaparecido el término 'golpe de Estado', cuando al principio lo usaron".El término "golpe de Estado", afirmó Zelaya, "lo usó directamente el propio presidente Barack Obama", de quien dijo: ""."La posición de la secretaria (de Estado, Hillary); ahora siento que ya no está realmente denunciando ni está actuando firmemente contra la represión que está sufriendo Honduras", ha manifestado. Clinton ha invitado a Zelaya a reunirse en Washington el próximo martes para dialogar sobre la crisis en Honduras.Los militares derrocaron a Zelaya el pasado 28 de junio y el Parlamento designó en su lugar a Roberto Micheletti, hasta ese día titular del Legislativo; ambos son del gobernante Partido Liberal.El presidente depuesto asegura que en su país los militares hondureños, de circulación, de asociación, y opinión". "¿Qué delito comete el pueblo (hondureño) al querer reunirse en la frontera con Nicaragua con el presidente (Zelaya)?", ha señalado."¿, que soy padre de mis hijos y el esposo que está esperando abrazarse con su esposa y su madre?, ¿qué delito es ese?", ha añadido.El derrocado mandatario ha ratificado que se mantendrá en "pie de lucha" para "sacar a los dictadores y que vuelva la paz.Algunos seguidores del depuesto presidentede la región fronteriza con Nicaragua "por cansancio, hambre y otras necesidades".Así lo informa a Efe una fuente del movimiento de resistencia popular que exige la restitución de Zelaya en el poder, que además ha recalcado que el retiro de algunos "no significa que estamos derrotados".Alrededor dede Zelaya continúan en unen la salida de la localidad de El Paraíso, a unos 12 kilómetros del puesto fronterizo de Las Manos, por donde el depuesto presidente, que exige su reinstalación en el poder, ingresó brevemente el viernes.Un grupo de simpatizantes del depuesto gobernante logró llegar por vías alternas hasta Las Manos, que se mantiene bajoLa UE ha instado a todas las partes implicadas en la crisis que atraviesa Honduras a "" y a "evitar provocaciones", con vistas a restaurar la democracia y el orden constitucional en dicho país.Los Veintisiete "condenan cualquier incitación a la violencia, y llaman a todas las partes a mostrar moderación y a", ha afirmado la presidencia sueca de turno de la UE en unLa Unión Europea "continúatodos los esfuerzos del presidente de Costa Rica,, y pide a todas las partes que consideren su propuesta de una forma constructiva", añadió el Ejecutivo sueco.Los Veintisiete podrían tratar la situación de Honduras durante el Consejo de Exteriores que se celebra mañana en Bruselas, aunque en principio el asunto no está en la agenda.