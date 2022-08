El único terrorista detenido vivo tras los atentados de Bombay se declara ahora culpable

El único terrorista superviviente de los atentados de Bombay de 2008 , en los que murieron 166 personas, ha cambiado este lunes su testimonio y se ha declarado culpable.El pakistaní Mohammed Ajmal Amir, alias 'Kasab', de 21 años, ha confesado ante el juez su participación en el ataque, tras mantener su inocencia desde que se iniciara el juicio en marzo pasado.En su testimonio, el presunto terrorista ha asegurado quedesde la ciudad pakistaní de Karachi.Kasab ha revelado al juez que lleva el caso, M.L. Tahiliyani, el nombre de cuatro organizadores del atentado, entre ellos(LeT).Tras los atentados, la Policía acusó al LeT, grupo con base en Pakistán, e identificó a Lakhvi como 'cerebro' de la operación, extremo que ha sido confirmado este lunes por Kasab. Lakhvi fue arrestado en Pakistán , dentro de una investigación paralela del atentado abierta por este país por las presiones indias para que actuara contra el LeT.En total, 47 personas figuran acusadas en el pliego de cargos indio , lo que incluye los 10 componentes del comando terrorista -nueve de los cuales fueron abatidos por agentes indios- y a miembros del LeT que presuntamente se encuentran en Pakistán.Kasab ha admitido también(CST) de Bombay, donde las cámaras de seguridad le filmaron armado y con una mochila al hombro, y tras el cual fue detenido por las fuerzas indias de seguridad.El fiscal del caso, Ujwal Nikam, dijo a la prensa a la salida del tribunal -según retransmitió el canal NDTV- que la confesión del acusado ha sorprendido enormemente tanto a la Fiscalía como a la Policía, ya que Kasab había recurrido a "diferentes tácticas" para dilatar el proceso contra él.El paquistaní Kasab y los indios Fahim Ansari y Sabahuddin Ahmed, que presuntamente dieron apoyo logístico al comando que asaltó la ciudad portuaria, son los únicos tres detenidos en la India por el atentado de 2008, que en tres días costó la vida a 166 personas.Aquely supuso la suspensión del diálogo abierto en 2004.Recientemente, altos cargos de ambos países han mantenido contactos en foros internacionales, como la entrevista la semana pasada de los primeros ministros indio, Manmohan Singh, y paquistaní, Yusuf Razá Guilani, durante la cumbre de los Países No Alineados en Egipto.La confesión de Kasab coincide con una visita a la India de la secretaria norteamericana de Estado, Hillary Clinton, que ha insistido en la conciliación entre ambas naciones y pedido a la India que tome nota de los esfuerzos que en los últimos seis meses ha hecho Pakistán en la lucha contra el terrorismo.