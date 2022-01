Las aerolineas británicasimpedirán embarcar en sus vuelos a los pasajeros que muestren síntomas de la gripe A según publica el diario The Guardian.Las dos compañías han proporcionado a su personal de tierra y a sus tripulacionessi creen que un pasajero no está en condiciones de volar.Los empleados podrán pedirpara asegurarse del estado de salud de los viajeros que tengan síntomas tales como dolor de cabeza, de garganta, congestión nasal y dolor muscular.Virgin Atlantic afirma que los afectados por síntomas gripales no podrán volar hasta que presentenfirmado por un doctor o un hospital que garantice que "son aptos para volar".Hasta ahora British Airways señala que solo se han dado "" en los que a pasajeros con síntomas del virus H1N1 se les ha aconsejado no volar y que los viajeros han aceptado la medida de precaución.La compañía británica indica que tienen "un amplio rango de planes de contingencia preparados" en función de cómo evolucione la pandemia mundial de la gripe A.El Ministerio de Sanidad británico ha recomendado que los turistas que estén en el extranjero