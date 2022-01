El profesor español ingresado por gripe A en Pekín asegura que los alumnos están bien

El responsable de programas en el extranjero de la española Universidad Pontificia de Comillas, primero del grupo de españoles que dio positivo por el virus AH1N1 en China, sueña con que durante dos días seguidos las pruebas de saliva den negativo "para poder salir".



"Fui el primero en dar positivo y hasta ayer todavía lo era. El resultado de hoy aún no lo sé. Dijeron que hasta que dos veces seguidas la saliva del paladar no muestre señales de virus, no saldré. Físicamente estoy bien, pero un poco cansado de estar ya seis días aquí", manifestó Álvaro Lozano.



Lozano está hospitalizado al igual que una profesora, un intérprete chino y cuatro estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales y de Derecho (ICADE) de la universidad madrileña, que al parecer también dieron ayer positivo a la prueba de la saliva efectuada en el hotel.



El coordinador y portavoz del grupo ha reconocido que los estudiantes decidieron enviar comunicados a la prensa al ver que pasaban los días sin saber claramente su situación.



Aislados en Pekín



"Yo llegué bien a Pekín el 7 de julio, y atribuí el sentirme mal y la fiebre alta un par de días después al fuerte aire acondicionado de las clases, el cansancio y la diferencia horaria", afirmó.



"Mi seguro español me aconsejó comunicarlo a médicos chinos, que, dijeron, siguen un protocolo muy estricto. Con 39 de fiebre y los resultados positivos de las pruebas me ingresaron y aislaron en un hotel a alumnos, a una profesora y al coordinador chino", añadió.



El grupo de 21 alumnos había llegado ilusionado el 7 de julio para el curso "Inside Beijing y Shanghai" que por cuarto año se organiza en colaboración con el "Beijing Center of International Business" (UIBC) de la Universidad de Economía y Comercio.



El curso se canceló y el Centro busca billetes para quienes deseen regresar a España cuando sean "liberados". Según han declarado algunos estudiantes, todos lo harán excepto dos o tres inscritos en cursos de chino para agosto.



"Todos queremos que esta situación se resuelva lo antes posible. Si todo va bien, los 16 estudiantes que están aislados en el Hotel Yanxiang (noreste de la ciudad) saldrán a última hora de mañana viernes", dijo Lozano. "A los que estamos en el hospital no nos dejaran salir hasta que demos dos veces seguidas negativo en saliva", concluyó.



Estricto control en el hotel



En el Hotel Yanxiang, destinado por las autoridades a acoger sospechosos por gripe A en cuarentena, también hay aisladas personas de otras nacionalidades "como algún niño africano y un colombiano que me dijo iba sentado en un avión al lado de alguien que dio positivo", afirmó otro estudiante.



En sus habitaciones, donde tienen acceso a Internet y ven películas, dos veces al día, les controlan la fiebre y la saliva mientras que ellos deben llevar mascarillas en las zonas comunes.



"Pero yo creo que corremos aquí más peligro de atrapar el virus que si estamos fuera, pues puede haber quien esté contagiado aunque el virus no haya dado la cara", afirmó otro intranquilo estudiante.