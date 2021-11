El depuesto presidente de Honduras, Manuelpara forzar la salida del poder de los golpistas. Zelaya, que se encuentra en Guatemala, ha asegurado quepronto regresará a su país para retomar la Presidencia."La insurrecciónde Honduras, y los hondureños deben hacer valer sus derechos constitucionales", ha precisado Zelaya.El depuesto gobernante hondureño fue sacado de su país por las Fuerzas Armadas el pasado 28 de junio . El Congreso le destituyó después y nombró en su lugar a Roberto Micheletti.Manuel Zelaya ha formulado el llamamiento durante una rueda de prensa en la Casa Presidencial, tras entrevistarse en privado con el mandatario guatemalteco, Álvaro Colom, quien le ha reiterado su respaldo y reconocimiento como presidente constitucional de Honduras."Yo no me he rendido ni me voy a rendir.. No quiero avisar la hora ni el día para no alertar a las fuerzas opositoras, que sabemos que son criminales. Vamos a regresar al país. Estamos planificando nuestro retorno", ha asegurado.Zelaya ha pedido a los hondureños "que no dejen las calles, que es -dijo- el único espacio que no nos han quitado"."El derecho a la insurrección es un derecho constitucional. Nadie comete un delito en un gobierno de facto por protestar pacíficamente en diferentes campos de la sociedad", ha señalado.Ha añadido quecuando se violenta el orden democrático en un país"."No hay que dejar la lucha, hay que mantenerla hasta que los golpistas salgan del régimen de facto que han establecido en nuestro país", ha dicho.Representantes del Gobierno de Costa Rica y del nuevo presidente de Honduras, Roberto Micheletti , se han reunido este martesque busca resolver la grave crisis política que vive Honduras.La reunión se ha llevado a cabo en la Base 2 del Ministerio de Seguridad, ubicada en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, unos 17 kilómetros al oeste de San José, y duró cerca de dos horas, informó a Efe un portavoz oficial del Ministerio de la Presidencia.En la cita estuvieron presentes los ministros costarricenses de la Presidencia, Rodrigo Arias, y de Relaciones Exteriores, Bruno Stagno, miembros de la comisión mediadora del conflicto que encabeza el presidente, Óscar Arias.Hasta el momento no se ha confirmado ninguna reunión entre las autoridades costarricenses y el grupo de diálogo de Zelaya. Honduras vive una grave crisis política.La comunidad internacional ha condenado este hecho como un golpe de Estado y ha exigido el retorno de Zelaya al poder, mientras el gobierno de Micheletti mantiene su posición de procesarlo ante los tribunales por diversos delitos.La, efectuada en San José el jueves y viernes pasados,, pero con una agenda establecida y con la voluntad de ambas partes a continuar dialogando.Por otra parte, el, Enrique Ortez, que había jurado el cargo el pasado viernes después de ser canciller durante una semana,Ortez ha explicado a los periodistas que le presentó al nuevo presidente de Honduras, Roberto Micheletti, su renuncia "irrevocable", aunque"Me estoy jugando lo que puede ser sacrificar mi credibilidad ante el pueblo hondureño", ha explicado Ortez, al asegurar que sigue siendo amigo de Micheletti, presidente desde que el pasado 28 de junio Manuel Zelaya fue derrocado por los militares.El diplomático indicó que participó en una reunión del Consejo de Ministros, presidida por Micheletti, "pero simplemente para no ser discordante"."Yo inmediatamente le doy la aclaración para que no se confunda el sebo con la manteca", dijo Ortez.