La defensa del president de la Generalitat, Francisco Camps, ha presentado este martes undel magistrado instructor del caso "Gürtel" en Valencia y otros tres imputados al apreciar "indicios racionales" de un delito de cohecho. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), este martes también han presentado sendos recursos contra esta resolución el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, imputados por el mismo motivo.El secretario general del PPCV, Ricardo Costa, implicado también en esta causa, recurrió el auto el pasado viernes. En la resolución recurrida, el magistrado apreció "indicios racionales" de unpor parte de los cuatro imputados que supuestamente fueron pagados por la empresa Orange Market.Además, el auto fijó para este miércoles unapersonadas en el proceso, a la que no acudirán los cuatro imputados. Por otra parte, según las citadas fuentes, el juez de la Sala de lo Civil y Penal encargado de la investigación, José Flors, notificará a primera hora del miércoles su decisión sobre la imputación de los supuestos cabecillas de la trama de corrupción, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, la cual fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción.El Ministerio Público considera que éstos deben comparecer como imputados en la audiencia preliminar de mañana, porque "la conducta de quienes entregan y reciben dádiva debe ser objeto de enjuiciamiento en el mismo procedimiento".El presidente de la Comunidad Valenciana ha expresado su convencimiento de quede la que se ha negado a responder en diversas ocasiones durante una rueda de prensa en Fomento. Camps se ha reunido con el ministro de Fomento, José Blanco , para hablar de las infraestructuras en la Comunidad Valenciana, y ambos han comparecido juntos en rueda de prensa para informar de los acuerdos.A pesar de que Blanco ha recordado a los periodistas que, los informadores han aprovechado la presencia de Camps en Madrid para interrogarle por el caso "Gürtel".Preguntas que Camps ha sorteado reconduciendo las respuestas al asuntos de las infraestructuras valencianas. Únicamente ha hecho una mención velada cuando se le ha preguntado si espera inaugurar la alta velocidad en Valencia como presidente de la Comunidad."¿A quién le pregunta de los dos?", ha bromeado Camps con la periodista que ha hecho la pregunta, antes de asegurar que comoy la llegada del AVE se prevé en 2010, espera estar allí como presidente de la Comunidad.