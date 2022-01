Zelaya mantendrá en Costa Rica conversaciones con el Gobierno interino de Honduras

El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, mantendrá conversaciones con el Gobierno interino de su país el próximo jueves en Costa Rica.



El premio Nobel de la Paz y presidente de Costa Rica, Óscar Arias, será quien medie en la crisis de Honduras después de que el nuevo Gobierno hondureño y el presidente depuesto, Manuel Zelaya, hayan aceptado su propuesta, que, además, ha sido respaldada por la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton.



El sustituto de Zelaya, Roberto Micheletti, que asumió la Presidencia por designación del Congreso el 28 de junio, el mismo día en que Zelaya fue detenido y deportado por militares hondureños a Costa Rica, ha anunciado en un mensaje en la radio nacional que acepta "con gran satisfacción" la propuesta de mediación hecha por Arias, premio Nobel de la Paz en 1987.



"Estoy muy agradecido con él, le dije que en la fecha que él considerara conveniente" se abrirá el diálogo "sobre todos los temas" relacionados con la crisis política, ha manifestado. No obstante, el nuevo jefe de Estado, que no ha sido reconocido como tal fuera de Honduras, ha reiterado que mantiene su posición de no permitir el retorno de Zelaya al país.



Reunión en Washington



Por su parte, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, ha respaldado esa mediación poco después de reunirse con Zelaya en Washington. "Instamos a todas las partes a evitar los actos de violencia y a buscar una solución pacífica y constitucional a las serias divisiones de Honduras a través del diálogo", ha señalado Clinton.



La jefa de la diplomacia estadounidense ha indicado que la prioridad de su país es que las dos partes en Honduras inicien el diálogo directo. "Estamos a punto de que eso ocurra", ha asegurado Clinton en una rueda de prensa, en la que ha explicado que Arias realizará su mediación desde Costa Rica, a donde se desplazarán los representantes de Micheletti y Zelaya.



"Lo importante es establecer un proceso que lleve a la restauración del orden constitucional", ha recalcado Ian Kelly, un portavoz del departamento de Estado. Kelly ha añadido que Estados Unidos suspenderá la ayuda "que beneficie directamente al régimen de facto" de Honduras, incluida la asistencia militar, aunque ha explicado que el departamento de Estado aún no ha precisado el montante concreto.



A Washington también ha acudido un grupo de emisarios del Gobierno de Micheletti, que insiste en que en Honduras no hubo un golpe de Estado, sino "una sucesión constitucional". La misión integrada por diputados, ex cancilleres, candidatos presidenciales y hombres de negocios trata de explicar la posición del nuevo Gobierno a legisladores, empresarios y medios de comunicación estadounidenses.