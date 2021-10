La familia de Michael Jackson ha solicitado una segunda autopsia del cadáver del cantante, que falleció este jueves de una parada cardíaca.A pesar de que la primera autopsia realizada al artista descartó cualquier posibilidad de una muerte violenta, la familia de Jackson ha optado por pedir su repetición,sobre todo los referente a sus últimas horas de vida.En ese sentido, parece clave la declaración del médico personal del artista, Conrad Murray , cuya imagen ha quedado cuestionada a raíz de la inexplicable muerte del cantante y ante las sospechas de que alguien habría estado suministrando a Jackson un cóctel de fuertes medicamentos contra el dolor.Murray, que ya fue interrogado el jueves por la Policía, volverá a prestar declaración en las próximas horas para explicar cómo sucedieron los hechos, aunque no se le imputa ningún delito.Los abogados del doctor han indicado que su cliente no tuvo nada que ver con la muerte de Jackson, según informó la web de famosos TMZ Las pruebas médicas realizadas el viernes al cuerpo del artista resultaron poco esclarecedoras, si bieny serán los análisis toxicológicos los que finalmente ayuden a concretar la causa del fallecimiento.Los médicos han asegurado que serán necesarias varias semanas para conocer la causa definitiva de la muerte del cantante.La posibilidad de que la familia pidiera una segunda autopsiaamigo del clan aunque sin relación familiar pese a la coincidencia del apellido.Jesse Jackson pasó el viernes acompañando a la familia del difunto en la vivienda que tienen el Encino, California, según ha declarado al programa de televisión 'Good Morning America', de la ABC.El reverendo ha mostrado sus sospechas sobre el papel de Murray."Cualquier otro doctor habría dicho 'aquí está lo que pasó en la última hora de su vida y yo estaba allí. Le di algunas medicinas'", ha afirmado Jesse Jackson, quien cree que Murray le debe una explicación a la familia y a la gente.Buena parte de los familiares de Michael Jackson se encuentran reunidos en la casa de Encinosegún aseguran varios medios norteamericanos.Fuentes del Departamiento de Policía de Los Angeles han asegurado que responsables de la oficina han estado en contacto con la familia del cantante sobre sus planes sobre el sepelio, que se llevará a cabo en el área de Los Angeles.La presencia policial será necesaria debido al gran número de fans que se espera que asistan a la ceremonia,una posibilidad que están valorando.La agencia Associated Press afirma que los Jackson se sienten confundidos, enfadados y ofendidos por laEntre otras cuestiones, la familia quiere saber más detalles acerca del papel que AEG, la promotora de los conciertos londinenses de Jackson, estaba desempeñando en la vida de la superestrella.También quieren saber más acerca de sus consejeros y representantes que, según creen, fueron puestos en su lugar por el promotor., según afirma AP citando a una fuente familiar.Aunque se ha publicado que Michael Jackson estaba muy alejado de su familia,y que había visto a su padre poco antes de su fallecimiento.Con quien no hablaba habitualmente era con sus hermanos, aunque dicen que no estaban distanciados.