El secretario general del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Eduardo Madina, ha reconocido este jueves que la retirada por parte del PSOE de la enmienda sobre el IRPF , previamente pactada con IU-ICV, no ha sido" por parte de su partido.Lo ha dicho en una entrevista en 'Los desayunos de TVE' , donde ha dejado claro que cree que la política económica de un Gobierno no está en una sola moción o enmienda y considera que el hecho de que el PSOE tenga que buscar apoyos en otros grupos parlamentarios demuestra queCree que la "geometría variable del Parlamento" es "política pura" y considera positivo tener que hablar con todos. En este sentido, ha dicho que su formaciónaunque ha reconocido que prefieren los"Si se tiene mayoría absoluta se acusa de pasar el rodillo, si se pacta con nacionalistas catalanes y vascos, de romper España, y si se se está en minoría, de no tener estabilidad", ha aseverado el secretario general del PSOE en la Cámara Baja, que ha dejado claro que el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero,"El presidente ya ha dejado claro que la política impositiva no se va a tocar hasta 2010", ha destacado Madina, tras asegurar que si en un futuro hay que desarrollar una modificación fiscal, dada la negativa coyuntura económica,El jefe del Ejecutivo retrasó este miércoles en el Congreso de los Diputados el debate sobre la reforma fiscal hasta el estudio de los presupuestos generales del próximo año.Madina ha valorado positivamente el último golpe dado a la banda terrorista ETA con la detención este jueves de dos jefes del aparato de información de la organización. Ha destacado que los últimos cinco años han sido los más exitosos en la lucha contra el terrorismo y ha dicho que está claro que ETA está más débil aunque, ha añadido, "no hay que relajarse porque ETA sigue apostando por matar y así lo hemos visto con el asesinato de Puelles "."No vamos a dejar ni un solo resquicio en la lucha contra ETA", ha señalado Madina, quien ha asegurado que con el Gobierno de Patxi López en el País Vasco "no hay espacio en Euskadi para ellos, no tienen ni un minuto de fama y gloria".Cree que el Gobierno vasco socialista ayudará a "" y considera que la manifestación de Bilbao, tras el asesinato del policía nacional , supuso una "demostración de muchos que a veces hemos echado en falta".Ha habido tiempo para las bromas. Madina ha confesado que el "fan total de Patxi". A él se ha referido como su 'DJ Crack' porque pinchó música en su boda.