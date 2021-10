'Andrés', el primer huracán de la temporada, causa estragos en la costa mexicana del Pacífico

'Andrés', que azota la costa mexicana del Pacífico, ha abierto la temporada de huracanes, que concluirá en el mes de noviembre. Aunque no ha causado daños importantes, un hombre que había salido a pescar ha muerto al ser arrastrado por un ola. En las últimas horas ha pasado de huracán a tormenta tropical y se aleja de costas mexicanas.



Protección Civil ha pedido a los hoteles del estado de Jalisco, al suroeste de méxico, que los turistas permanezcan en sus habitaciones y no bajen a la playa. También se han suspendido las clases y se han habilitado varios refugios.



Caída de árboles, postes de luz, hundimientos de calles, inundaciones de viviendas y derrumbes en la ciudad de Acapulco han sido los primeros daños menores de este temporal que se dirige a la península de California, perdiendo fuerza en su camino.



En cuanto a daños personales, ha fallecido el pescador de 33 años Raúl Ríos Cortés, que salió a faenar a una playa de Tecpan de Galena, y en un primer momento se encontraba desaparecido.



Previsión de huracanes



Desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, se espera que se produzcan 14 tormentas tropicales y entre cuatro y siete huracanes, de los que entre uno y tres serán de categoría mayor, según prevé la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estado Unidos (NOAA). Según los expertos, no parece que vaya a ser un año muy activo de huracanes.



Por su parte, las autoridades mexicanas han pronosticado que esta temporada se registrarán ocho huracanes por la cuenca del Pacífico y seis más por la del Atlántico.



De momento, 'Andrés', huracán de categoría uno y ahora relegado a tormenta tropical, avanza con vientos máximos de 120 Km/h y rachas de 140 Km/h, por lo que se esperan lluvias intensas en el sur y suroeste de México los próximos días. Pese a la alerta levantada, las autoridades no prevén que el ojo del huracán toque tierra.



Los estados que se verán afectados por el actual desplazamiento de la tormenta, que se desplaza hacia el noroeste a 17 km/h, son Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.