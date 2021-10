La Fiscalía ha pedido este lunes al Tribunal Supremo que se haga cargo de toda la investigación iniciada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y no sólo lo que afecta al senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas , el diputado nacional de esta formación Jesús Merino y el eurodiputado popular saliente Gerardo Galeote al entender que "todos los hechos investigados en la actualidad están muy relacionados entre sí".Eso sí, deja fuera la parte 'valenciana' de la trama, que está en manos del Tribunal Superior de esta comunidad.El fiscal insta al Alto Tribunal para que solicite el correspondiente suplicatorio ante el Parlamento y solicita de forma expresa que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid continúe con la tramitación de la causa hasta el momento en que se conceda el suplicatorio que se solicita.El pasado lunes 15 el tribunal madrileño que investiga la presunta trama de corrupción y tráfico de influencias desmantelada con la 'Operación Gürtel' elevó la causa al Tribunal Supremo a través de una exposición razonada en la aseguraba haber encontrado indicios de delito en la actuación de Bárcenas, Galeote y Merino por la posible comisión de delitos contra la hacienda pública, así como otro de cohecho.Por ello, el TSJM solicitó a la Sala Segunda del Tribunal Supremo "que se declare competente para evitar la posible prescripción de un delito fiscal, llamando a declarar con carácter de urgencia a los aforados Luis Bárcenas, Jesús Merino y Gerardo Galeote".Fuentes jurídicas especificaron que la solicitud se realizó, lo que podría ocurrir en el plazo de un mes.Tras esa solicitud y una vez ratificado que los tres dirigentes cuentan con la condición de aforados, la Sala de Admisión de Causas Especiales del Tribunal Supremo dio traslado a la Fiscalía para que informase acerca de la competencia de los hechos así como del fondo de la cuestión.en los próximas días sobre la petición formulada por el Ministerio Público.El pasado viernes 19 el propio Bárcenas ya anunció su intención de declarar voluntariamente y de manera urgente.Una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal llevada a cabo en 2002, en tiempo de la mayoría absoluta del PP, abrió la puerta a que los parlamentarios que están siendo investigados por el Tribunal Supremoante la Cámara correspondiente.Todo ello sin necesidad de pedir un suplicatorio, el permiso que el Tribunal Supremo debe pedir a las Cortes y que se precisa sólo para inculpar o procesar.Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se ha negado por segunda vez a ampliar la investigación de la trama valenciana del caso Gürtel más allá de los delitos de cohecho presuntamente cometidos por el presidente valenciano, Francisco Camps, y los otros tres imputados en la causa.En concreto, los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV hancontra el auto que rechazó ampliar la investigación, según informaron desde el tribunal.Por lo tanto, y tal como determinó la sala al aceptar la competencia de la instrucción, el TSJCV se limitará a investigar si Camps, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa Climent, el ex consejero Victor Campo y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, cometieron un delito de cohecho por haber supuestamente aceptado los regalos -muchas veces en forma de trajes- de las empresas de Francisco Correa.Por otro lado, el instructor del caso, el magistrado José Flors, ha pedido a varias sociedades que envíen "determinada documentación", tal como habían solicitado la Fiscalía y la acusación popular.