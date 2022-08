Francisca Hernández, la viuda de Eduardo Puelles, el inspector de Policía asesinado el viernes por ETA, ha advertido este sábado a los terroristas de que con su marido "no van a poder" porque hay "muchos como él", de los que espera que algún día "acaben con ellos, pero de raíz".



"¿Por qué no hablan? ¿Por qué se esconden?", ha interrogado a la banda terrorista la viuda de Puelles en sus primeras declaraciones desde el atentado que el viernes costó la vida a su marido en la localidad vizcaína de Arrigorriaga.



"Yo voy de cara, ¿por qué se permiten el lujo de matar así a escondidas?", ha proseguido Francisca Hernández, después de insistir en que lo "único" que saben hacer los terroristas es "matar, matar y matar", un "negocio" del que además "sacan dinero, extorsionando a la gente".



"ETA no ha conseguido nada"



La viuda del inspector, que ha estado arropada por sus hijos y autoridades como los Príncipes de Asturias, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, o el lehendakari, Patxi López, durante el funeral celebrado por su marido en Bilbao, ha insistido en que ETA no ha conseguido "absolutamente nada" con el crimen de Puelles.



"¿Qué se creían, que iban a poder con mi marido? No, no van a poder", ha afirmado tajante Francisca, quien ha considerado que como Puelles, "gracias a Dios, hay muchos".



De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la viuda de la última víctima de los terroristas ha esperado que "acaben con ellos, pero de raíz, porque es un negocio lo que tienen".



En su opinión, ETA "no defiende la libertad de nadie, todo lo contrario, la cortan" y "no quiere más que dinero y lucrarse" de sus asesinatos.