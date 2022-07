Garzón envía a prisión a los dos detenidos por poner dos artefactos en un repetidor en Álava

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha enviado a prisión a detenidos el pasado martes en Vitoria por actos de violencia callejera , entre ellos la colocación de dos artefactos explosivos contra una instalación telefónica el pasado 11 de mayo en Mendibil (Álava) En el auto de prisión, Garzón acusa a los dos de losy, además de los dos artefactos de Mendibil, les imputa otros sabotajes de violencia callejera como un ataque al batzoki de las Juntas Generales de Vitoria.El magistrado les ha impuesto prisión incondicional a instancias de la Fiscalía y después de interrogarles durante cerca de dos horas.Zerain fue una de las once personas que la pasada semana fueron juzgadas en la Audiencia Nacional acusadas de facilitar información a ETA sobre posibles objetivos y que, al igual que los otros acusados, reconoció los hechos y admitió una pena de dos años de cárcel.El fiscal encargado del caso, Ignacio Gordillo, acusaba a los once etarras de formar un comando dedicado a realizar labores de información y seguimiento de potenciales objetivos para la comisión de atentados y pedía una pena de seis años para ellos. Finalmente, tras el pacto con la defensa, el fiscal rebajó su solicitud a dos años y los once etarras aceptaron los hechos que se les imputaban y la pena pedida por Gordillo.Fuentes jurídicas señalaron que la nueva detención de Zeraín va a provocar que el fiscal Gordillo no pida la suspensión de su condena y solicite su ingreso en prisión.