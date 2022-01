La Casa Real está "disgustada" y "sorprendida" por el uso de la imagen de Doña Sofía en una publicidad de la compañía aérea de bajo coste Ryanair, con la que voló el fin de semana pasado su Majestad entre Santander y Londres.La publicidad, aparecida en la prensa española de este viernes, muestra una foto del rostro de Su Majestad acompañada por el eslogan. La compañía anuncia además que donará 5.000 euros a la institución benéfica que la Reina elija, a modo de "agradecimiento".El portavoz de la Casa Real ha señalado que la compañía no ha contactado en ningún momento con Zarzuela para informar de su intención de usar la imagen de la Reina en una publicidad, ni menos aún para preguntar si era o no apropiado hacerlo.La misma fuente no ha descartado que a lo largo del día, pero ha señalado que no tenía información al respecto ni tampoco sobre si procedería emprender algún tipo de medida judicial contra la empresa.Dona Sofía voló el pasado domingo con Ryanair para desplazarse desde Santander, donde participó en los actos con motivo del Día de las Fuerzas Armadas , hasta Londres, para acompañar a su hermano el rey Constantino, que había sido operado del corazón.