Utilizan la gripe para llamar la atención

El presidente de Ryanair, Michael O'Leary, ha restado importancia a la alerta de pandemia por el virus de gripe porcina, que ha matado a casi doscientos mexicanos y pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado a 5 su nivel, y ha defendido la continuidad de los vuelos entre la Unión Europea y México.En una rueda de prensa para presentar nuevas rutas en Madrid y Alicante, O'Leary no "ha dado ninguna importancia" a la alarma generada a raíz del brote y ha asegurado que, por lo que ha considerado que "no debería andarse con máscaras por los aeropuertos"."Esta nueva gripe ha estado últimamente en boca de todos pero nadie ha muerto en ningún aeropuerto", ha recordado O'Leary, quién ha sido contundente al afirmar no sentirse preocupado. ", pero no va a afectar a los vuelos de Ryanair", ha dicho.En esta línea, ha opinado que no deberían restringirse las operaciones con destino o procedencia de México, entre otras cosas porque "hay mucha gente en México que querrá volver a sus casas".Para O'Leary el nivel de alarma generada responde más bien a una "estrategia política" para llamar la atención, aupada por los medios de comunicación al mostrar imágenes de pasajeros con las mascarillas.Así, ha considerado que se trata de, como ya sucediera con el brote de la gripe aviar en Asia, cuando la OMS también elevó al nivel 6 la alarma ante el riesgo de pandemia. "No es que no lamente el número de afectados en México, como lo ocurrido con la gripe aviar entonces", ha añadido el presidente de la 'low cost' para añadir que la distribución de máscaras es la "mayor defensa".No obstante, ha hecho un paralelismo con el balance del brote de gripe porcina y los accidentes en las carreteras. "y no veo que los Gobiernos tomen medidas al respecto", ha afirmado en relación a la decisión de suspender los vuelos a México de Argentina, Cuba y Francia, a la que se ha sumado Ecuador.Precisamente los ministros de Sanidad de la Unión Europea celebran unapara tratar de reforzar la cooperación en la lucha contra el brote de gripe H1N1, del que ya se han registrado casos en varios casos en Estados miembros entre ellos los diez confirmados en España, y donde una de las cuestiones más polémicas es la propuesta de Francia de que la UE suspenda los vuelos a México.La ministra checa de Sanidad, Daniela Filipiova, cuyo país ejerce la Presidencia de turno de la UE, ha manifestado su oposición a que se restrinjan los vuelos con México para frenar la expansión de la gripe porcina. "No estoy a favor de imponer restricciones a los viajes" , ha afirmado Filipiova en unas declaraciones antes de una reunión extraordinaria de ministros de Sanidad de la UE en la que se intentan acordar medidas comunes.