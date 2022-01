Rescatar las cajas negras, difícil; recuperar todos los restos, casi imposible

Para averiguar lo que ha pasado en la tragedia del avión desaparecido de Air France es imprescindible localizar las cajas negras.



Expertos a los que ha consultado TVE dicen que todavía hay posibilidades de detectar las señales que emiten,si las cajas negras no han sido dañadas. No obstante, aseguran que no se conocen precedentes de aviones perdidos a tanta profundidad.



La posibilidad de hallar restos del avión disminuye conforme se encuentren en una mayor profundidad. A más de 1.000 metros de profundidad se considera una operación de rescate extremadamente complicada y los restos del avión podrían ser prácticamente imposibles de recuperar, puesto que la zona del posible accidente tiene profundidades de unos 3.000 metros.