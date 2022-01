El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tuvoel pasado viernes para inclinar el acuerdo entre General Motors y Magna a través de una llamada telefónica, según ha desvelado la canciller alemana, Ángela Merkel.En concreto, Obama ayudó aque habían amenazado con echar por tierra toda la transacción y permitió a General Motors dar el visto bueno al acuerdo con Magna sobre el futuro de sus operaciones en Europa, en las que Opel tiene un papel central.La Administración Obama ha dado la bienvenida al acuerdo y lo ha califica como un "paso positivo para la industria de la automoción"."Hablé con el presidente americano el pasado viernes y estuvimos de acuerdo en quede esta complicada tarea", ha asegurado Merkel, que ha reconocido que esa conversación "claramente influenció en las negociaciones de la pasada noche".Obama ha confirmado que mantuvo una conversación "constructiva" con Merkel, aunque ha matizado que no se produjo ningún compromiso financiero por parte de su Gobierno.Por su parte, la canciller alemana -que recibirá a Obama la próxima semana en visita oficial- ha agradecido a Estados Unidos el acuerdo final adoptado para que Magna se haga cargo de la rama europea de General Motors, que ha supuesto un tremendo alivio para toda Alemania, sobre todo teniendo en cuenta que es probable queel próximo lunes.El acuerdo se selló tras seis horas de reunión en las oficinas de Merkel y, aunque necesita una aprobación final, parece que protege a Opel y a sus 50.000 trabajadores en Europa de esta situación.El presidente de Estados Unidos Barack Obama ha declarado quede una de las empresas más importantes del país."Mi preferencia hubiera sido para permanecer fuera del acuerdo por completo", ha dicho Obama en una entrevista con NBC News registrada en la Casa Blanca. "Pero la alternativa era ver una liquidación, la quiebra de una gran institución con una enorme importancia para nuestra economía". ha declarado el presidente Obama.De hecho, el lider sindical Klaus Franz ha asegurado que los trabajadores de Opel que entraban en los turnos este sábado se abrazaban con los que relevaban en celebraciones espontáneas, aunque el prestigio de la compañía, que tiene sus orígenes en el siglo XIX, aún no está a salvo.ha declarado Franz a Reuters. "Tenemos que ver ahora cómo bajar lo niveles de adrenalina", ha añadido.Los trabajadores de Opel se pusieron de parte del componente de automoción Magna en la pugna por Opel incluso pese a que la compañía canadiense reducirá 11.000 empelos en Europa, un cuarto de ellos en Alemania y las plantas de Bélgica y Reino Unido podrían cerrar."Es realmente genial", decía un trabajador de la principal factoría de Opel, en Russelsheim, cuando entraba a las seis de la mañana. "Es bueno que aún estemos vivos", añadía otro de mediana edad, que recordaba que "aún tenemos que ver lo que sale de todo esto, donde reducirán plantilla. Probablemente acabaremos pagando la factura".Por ahora se desconoce el futuro de las plantas fuera de Alemania, entre ellas la de Figueruelas, en Zaragoza. En este sentido, el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, ha subrayado que el que la factoría Opel de Figueruelas seaserá positivo tanto si se adopta una solución europea como industrial para salir de la crisis que afecta la compañía.En declaraciones a los medios de comunicación en Huesca, Iglesias ha afirmado que las decisiones adoptadas en la reunión de ayer sobre GM en Bruselas son "muy positivas" porque la solución para Opel "va a ser, que va a tener en cuenta la productividad y la capacidad de mercado de cada una de las fábricas".Iglesias ha hecho estas declaraciones tras los numerosos contactos y negociaciones mantenidos por el Gobierno de Aragón en los últimos días y también en la pasada madrugada y en la mañana de este sábado, después del preacuerdo del fabricante canadiense de componentes de automóvil Magna de quedarse con la filial europea de General Motors (GM).Según ha indicado el presidente autonómico aragonés, con la factoría de Opel "no estamos al final de la calle, sino" ya que, según su punto de vista, "la de Zaragoza es la más eficiente del grupo".