La sesión de control al Gobierno ha estado este miércolespor el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para asistir a un mitin electoral del PSOE en Sevilla.Los trajes que presuntamente aceptó el presidente de Valencia , Francisco Camps, en el marco de laen el caso Gürtel también se han convertido en arma arrojadiza en la Cámara Baja, donde se ha celebrado unaEl líder del PP, Mariano Rajoy, ha acusado al jefe del Ejecutivo de. "Cumpla sus compromisos. Habla de buen gobierno y luego utiliza un Falcon de las Fuerzas Armadas para irse a un mitin socialista", ha espetado Rajoy en su pregunta a Zapatero, tras asegurar que se trata de una conducta "totalmente contradictoria".Por su parte, el presidente ha dicho que" y a los presidentes futuros. Zapatero ha evitado entrar en esta polémica y lo único que ha querido dejar claro es que su Gobierno es "responsable y serio".Zapatero y Rajoy han iniciado este rifi-rafe tras acusar el líder de los 'populares' al jefe del Ejecutivo de "Según el presidente popular, Zapatero hizoen el debate sobre el estado de la Nación y "no ha cumplido nada". Ante esta acusación, el jefe del Ejecutivo se ha defendido asegurando que algunas de las medidas anunciadas se están ejecutando y otras se desarrollarán en los próximos meses.Intenso y muy bronco también ha sido el 'cara a cara' entre la número dos del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, María Teresa Fernández de la Vega, queTras acusar al Gobierno de ocultar el brote de gripe A en Hoyo de Manzanares y de, Sáenz de Santamaría ha preguntado a De la Vega si esa va a ser la dirección que van a mantener en su Gobierno."Tan cierto es que vamos en la dirección correcta como que ustedes van en la inadecuada. Van en dirección prohibida yha espetado De la Vega a la portavoz popular, que en el segundo turno de su intervención ha contraatacado diciendo:(Haciendo referencia a las informaciones que apuntan a un presunto trato de favor del ex presidente andaluz a su hija). La vicepresidenta se ha defendido con un nuevo ataque: "La portavoz popular se ha quejado de que cada miércoles se reproduce la misma escena en la sesión de control: ella pregunta por los problemas de un país en recesión y con altas cifras de paro mientras la número dos del Ejecutivo cede a la "tentación" de coger un avión militar para ir a la Fallas.Por su parte, De la Vega ha criticado al PP por "insistir en poner palos en la rueda, en proclamar todos los males del infierno siempre mirando de reojo la urnas es ir en muy mala dirección y en contra de los intereses de los ciudadados" que ya no creen "en la dirección que marcan sus viejos capitanes"."Ni creen en el abaratamiento del despido, ni creen en la desprotección, ni creen en la reducción de los gastos públicos, ni siquiera creen ya en suQuieren una España nueva", ha espetado.