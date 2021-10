La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha tranquilizado a los familiares de los niños que visitaron el cuartel de Hoyo de Manzanares recordándoles que el contagio de la gripe A exige un "contacto directo" y ha dicho que el expediente informativo que ha ordenado abrir para esclarecer lo ocurrido en el acuartelamiento tras el brote de gripe A aclarará las razones por las que se autorizó esta visita.



Chacón ha hecho estas declaraciones después de acudir al hospital Gómez Ulla, donde ha anunciado que acudirá al Parlamento cuando tenga el resultado del expediente informativo que ella misma ha ordenado abrir con el fin de aclarar lo sucedido en el acuartelamiento.



La ministra dio instrucciones ayer al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Fulgencio Coll, para la apertura de ese expediente.



En su visita al hospital, Chacón se ha reunido con el general Ricardo Muro, director del Gómez Ulla, en donde hasta este sábado se encontraban ingresados nueve militares en observación y que han sido dados de alta, además de con el director general de Sanidad militar, general Montero.



El número de casos en estudio en la Academia de Ingenieros Militares de Hoyo de Manzanares por posible contagio del virus de la gripe A/H1N1 es de 70, después de que los nueve militares dados de alta del hospital hayan sido trasladados al citado cuartel militar, a la espera de los resultados de los análisis, según fuentes de Defensa.



Expediente informativo



El expediente, según fuentes de Defensa, debe abarcar desde la aparición de los primeros síntomas de la gripe en la base de Hoyo de Manzanares hasta ayer mismo, cuando por parte del Ministerio de Sanidad se confirmó la existencia de once afectados.



La ministra ha decidido que el responsable de llevar a cabo este trabajo no sea alguien del acuartelamiento, sino un oficial del Estado Mayor del Ejército.



Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha confirmado que son 70 los casos en estudio, entre ellos los 9 militares que fueron hospitalizados y que han sido dados de alta.



Además, Chacón ha suspendido su participación en un mitin de campaña en Barcelona en el que tenía previsto apoyar a la candidata socialista a las elecciones europeas, María Badía, para visitar el Gómez Ulla.



Chacón no autorizó la visita



La ministra ha explicado también que tanto el Hospital Central de la Defensa como el Ministerio de Sanidad han indicado a la dirección del Colegio Virgen de la Encina, de Hoyo de Manzanares, que "ante cualquier eventualidad, procedan como conviene en atención a los protocolos de la OMS".



Antes de que Chacón se pronunciara por primera vez sobre este caso tras visitar el hospital, el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, ha explicado que no fue Chacón la que decidió que los escolares entraran en la base militar, sino el director de la Academia de Ingenieros y Transmisiones del Ejército, el general de Brigada Pedro Vivas.



A juicio de Madina, en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, resulta "imprudente y muy injusto" que se acuse a la titular de Defensa, "con una gestión buena según los propios militares, la opinión pública y la mayoría de la gente", de guiarse sólo por un criterio de comunicación pública.



Está previsto que un total de 507 militares permanezcan durante todo el fin de semana dentro de las instalaciones del cuartel militar por medidas cautelares relacionadas con la gripe A(H1N1), informaron ayer los ministerios de Sanidad y Defensa.