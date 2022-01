El primer ministro indio, Manmohan Singh, ha jurado su cargo ante la presidenta del país, Pratibha Patil,El himno de la India ha dado comienzo a un acto al que acudieron la presidenta del, Sonia Gandhi, en el que milita Singh, así como otros cientos de personalidades.Manmohan Singh jura su cargo para un segundo mandato de cinco años en un momento de recesión económica y plagado de vínculos con Pakistán.El Partido de Gandhi, que ha logrado una coalición parlamentaria más fuerte , no tendrá en su Gobierno, no obstante, a sus aliados del sur, por diferencias con los cargos ministeriales. Tampoco tendrán trabas en el Parlamento de sus ex aliados de izquierdas, con lo que es probable que puedan impulsar reformas en el Parlamento, como ely abrir el sector de las pensiones.Pero también se enfrenta a la presión que supone el reto de extender los beneficios del crecimiento en un país en el que alrededor del 30% de la población sólo gana un dólar diario.Singh, de 76 años, ha jurado el cargo bajo la atenta mirada de sus familiares y dirigentes de su partido, entre ellos 19 miembros de su gabinete, incluido Pranab Mukherjee. que se perfila como nuevo ministro de Fianzas. No obstante, las carteras no han sido aún asignadas.Los nuevos ministros serán nombrados en los próximos días, según ha informado la Oficina del Primer Ministro tras 24 horas de discusiones al respecto entre los socios parlamentarios.La elección de Singh ha tenido un, que ha incrementado sus ganancias a principios de esta semana, pues ha suscitado expectativas de reformas económicas en un momento en el que la tercera potencia económica asiática se ha desacelerado un 6,5%."La elección es vista por muchos como un cambio de juego. India tiene una oportunidad real de irrumpir, atrayendo fuertes flujos yjunto con China", según el Business Standard."El nuevo Gobierno tiene el mandato, hay una gran oportunidad para lograr el cambio estructural en todos los sectores, y la hoja de ruta política también es evidente. Necesitamos que el nuevo Gobierno la desarrolle", afirma el periódico.Además de la desaceleración económica, Singh se enfrentará en segundo término a una serie de desafíos, como las relaciones con su antiguo rival Pakistán después de los atentados de Bombay y un posible enfrentamiento con los países más ricos en las negociaciones del Programa de Doha."Existe una oportunidad para el cambio con este mandato. Si en los primeros 100 días no veo ningún signo de que las reformas se está realizando o se ven en el horizonte, me sentiré decepcionado", ha dicho Amit Mitra, director del principal grupo de presión industrial indio.