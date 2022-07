La vicepresidente primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha advertido que el Ejecutivo "seguirá sin bajar la guardia" sobre las posibles listas herederas de la ilegalizada Batasuna.



De la Vega ha subrayado que "acatan y respetan" la decisión del Tribunal Constitucional de permitir a Iniciativa Internacionalista acudir a las urnas en las Elecciones Europeas del próximo 7 de junio. El Constitucional ha estimado el recurso de amparo contra la anulación, por parte del Tribunal Supremo de su candidatura.



La vicepresidenta ha afirmado que la Abogacía del Estado y de la Fiscalía General del Estado "iniciaron sus actuaciones" contra esta lista "porque su obligación es la de garantizar que se cumple la Ley de Partidos".



El Gobierno, ha subrayado que mantiene este "compromiso ineludible", por lo que "el Gobierno seguirá sin bajar la guardia atento a que se cumple la ley de principio a fin y vigilante para que nadie intente violarla por vericuetos que bordeen la legalidad".



De la Vega ha insistido en que la decisión del Tribunal Constitucional, que permitirá a la lista del dramaturgo Alfonso Sastre presentarse a los comicios, no modificará el "objetivo prioritario" de luchar "firme y decididamente" contra ETA. "El compromiso es el mismo". La vicepresidenta ha insistido en que el Gobierno "actuará con todos los mecanismos" y que "no permitirá que la ley se vulnere en ningún caso".



El Supremo había anulado la candidatura al afirmar que Iniciativa Internacionalista estaba "inflitrada" por ETA-Batasuna. La Sala 61 del tribunal se basó en los vínculos de Sastre con HB, EH y ANV, en que miembros de este último partido habían avalado la lista y en la ausencia de una condena explícita de la violencia por parte de la candidatura.



Sin embargo, la sentencia notificada el jueves por la noche por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional afirma que esos indicios tienen "insuficiente entidad probatoria", por lo que no pueden "justificar el sacrificio de los derechos fundamentales de participación política en términos de igualdad y de libre defensa y promoción de la propia ideología".



El cabeza de lista del PP para las Europeas, Mayor Oreja, ha expresado su disconformidad con la decisión del TC, que no le parece "la más correcta".



Por su parte Iniciativa Internacionalista ha anunciado que denunciará a los medios de comunicación por "calumnias y difamación".