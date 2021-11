Un total de 459 militares no podrán salir al menos durante el fin de semanade la base de Hoyo de Manzanares (Madrid), aunque de momento no presentan síntomas de padecer la gripe A (H1N1).En la primera comparecencia conjunta de representantes de los Ministerios de Sanidad y Defensa, se ha dado a conocer también que en la base militar, a los que hay que sumar los nueve, también sospechosos, ingresados en el hospital Gómez Ulla.Los once casos confirmados de tener el virus de la gripe A por el Instituto de Salud Carlos III ya han sido dados de alta.La subsecretaria de Defensa, María Victoria San José, ha informado que los militares estarán en el cuertel "por cuestión de seguridad y por ser susceptibles de posible contagio con los casos confirmados" al menos durante el fin de semana pese a quePor su parte, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, quien explicó que esta medida facilitará que "si pasan de ser contactos a ser casos o a presentar alguna sintomatología,De esta forma, mientras los militares que han mantenido contacto directo con los casos confirmados y presentan síntomas estarán aislados en una parte del cuartel, mientras que, aunque sin salir de él, según ha precisado Sanidad a RTVE.es.Estos datos actualizan los facilitados por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que confirmó que hay"leve" entre los militares de del cuartel con sede en la localidad madrileña de de Hoyo de Manzanares, de los que nueve continúan hospitalizados y que podrían ser dados de alta en breve.Estos nueve hospitalizados son los únicos de toda, según ha comunicado el Ministerio de Sanidad. Todos, menos 31, se han dado en personas que recientemente habían estado en México.De la Vega ha transmitido un mensaje de "serenidad y tranquilidad" a la población y ha hecho un llamamiento al PP " para que no pretenda con este caso tratar de hacer también oposición ".La vicepresidenta ha asegurado queque, además, están "en constante colaboración". Ha explicado que el departamento que dirige Carme Chacón ha actuado de acuerdo "a la sanidad militar" y ha trasladado los datos al ministerio de Sanidad.De la Vega ha señalado que la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, informó ayer del tema en el Parlamento y explicó los datos "como lo ha hecho la ministra de Defensa". Asimismo, ha asegurado que la situación "es de normalidad" y se actúa según los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).La confirmación de estos nuevos casos de contagio por gripe A en un cuartel de Madrid, con sede en Hoyo de Manzanares, ha provocado mucha preocupación en esta localidad de, a 35 kilómetros de la capital.Sobre todo después de saber que cuatro grupos de alumnos ed Primaria de un colegio público visitaron las instalaciones militares el pasado lunes y el miércoles, como una de las actividades que habitualmente realiza el centro educativo. El colegio pidió todos los permisos pertinentes para realizar la excursión.El alcalde de Hoyo de Manzanares, José Ramón Regueiras, ha querido transmitir una los padres de los niños del colegio público Virgen de la Encina que realizaron la visita a la base y asegura en declaraciones a RNE que ninguno de los niños "tiene ningún síntoma de gripe" . No obstante, Regueiras ha cifrado en 12 el número de militares afectados por la gripe A, uno más de los que indica Sanidad.A pesar de las llamadas a la calma, durante la mañana varios padres de los alumnos han decidido acudir al centro de salud de la localidad con sus hijos preocupados por algunos síntomas propios de un resfriado.La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha rebajado el proceso de incubación de la gripe A de 10 a 6 días desde el pasado 6 de mayo.