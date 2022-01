Celestino Corbacho quiere un "cambio de modelo productivo rápido"

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quiere "un cambio de modelo productivo rápido" para conseguir un crecimiento sostenible en la economía española.



Entrevistado en 'Los Desayunos de TVE', Corbacho ha señalado que España "genera mucho empleo" pero también es una economía "muy flexible" que puede "prescidir" de parte de los puestos de trabajo.



El titular de Trabajo ha indicado que "el cambio de modelo productivo" se tiene que producir de forma rápida con cambios en la política y que "la economía española se internacionalice cada vez más".



También ha señalado que España tiene "empresas de referencia" en el sector de las energías alternativas o grandes empresas de infraestructuras cuyo negocio debe volcarse más en el exterior.



Corbacho considera que la construcción no puede seguir suponiendo el 14% del PIB y que su peso se tiene que redimensionar para evitar una nueva burbuja imbomiliaria y un crecimiento exclusivamente basado en el ladrillo. En su opinión, el sector debería orientarse "a la rehabilitación y a la construcción de viviendas de protección oficial".



Subsidios vinculados a formación



El ministro no se ha mostrado partidario "del subsidio por el subsidio" porque eso "no tiene futuro" y considera que cuando una persona pierde el trabajo y se le acaba la cobertura por desempleo para optar a una "medida de acompañamiento" debería cumplir dos condiciones "no ser pasiva, actuar para mejorar su formación y volver lo antes posible al mercado laboral".



Corbacho ha explicado que las altas cifras de paro se deben a un elemento estructural porque cuando Europa tenía pleno empleo "con cifras en torno al 4% en España la tasa de paro era del doble, del 8%", y que es necesario modificar la agricultura y la industria para tener mano de obra "más cualificada".



Añade que el empleo durante el 'boom' del crecimiento era "a corto plazo y endógeno" basado en el ladrillo que generó 3 millones de puestos de trabajo. Ahora las cifras del paro suben porque también aumenta la población activa que el año pasado se incrementó en 600.000 personas "más que Italia, Francia y Alemania juntas".



Diálogo social



El ministro de Trabajo ha señalado que es posible un acuerdo en la mesa del diálogo social "después de las elecciones" y antes del verano pero que "hay que poner las cosas en su sitio" y matizar que hay "un desencuentro puntual entre la patronal y los sindicatos".



Corbacho cree que el bloqueo se produce por la congelación salarial y la propuesta de los empresarios de un nuevo contrato en el que se rebaja la indemnización por la extinción del contrato.



El ministro sugiere a la CEOE "que deje en su sede la propuesta de máximos" y que los agentes sociales "hagan esfuerzos" por acercar sus posiciones.



También ha recordado que el Ejecutivo ha aprobado un real decreto de seis medidas para promover la creación de empleo, sin acuerdo de la patronal y los sindicatos y que le "extraña" que los empresarios no hagan publicidad de una de ellas, la que permite "contratar a un parado con coste cero para la Seguridad Social" y ha insistido que eso supone 2,5 millones de personas "contratables".