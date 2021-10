En Grecia Google Earth ayuda a proteger los bosques de los incendios

El bosque de Pyrgos, la región del Peloponeso más afectada por la catástrofe de los incendios del verano de 2007, tiene ahora los ojos clavados en Google Earth para protegerse de nuevos incendios.



"Utilizamos imágenes de Google Earth antes de un posible incendio como base para evitar cualquier uso ilegal que pueda desembocar en una catástrofe" ha afirmado el ditrector de protección de bosques, Dionysos Thomopoulos.



"Google Earth es mucho más conveniente que las fotografías aéreas tradicionales, porque tenemos las coordenadas exactas, se puede comparar con nuestros registros sobre el terreno", ha añadido.



Con esta herramienta pretenden evitar catástrofes como la ocurrida en Grecia en el verano de 2007 cuando el país sufrió los peores incedios de su historia en los que murieron 77 personas y destruyeron casi 270.000 hectáreas de bosques y cultivos en el sur del país.



Ahora dicen las autoridades del país, se podrá identificar a posibles pirómanos desde el aire.



Google, prohibido en Grecia para grabar sus calles



Pero las virtudes del motor de búsqueda de Google no han evitado que la Autoridad de Protección de Datos Personales griega haya suspendido temporalmente el lanzamiento del servicio de Google, "street view".



Esta herramienta que realiza fotografías a pie de calle en tres dimensiones, no podrá ser utilizada en Grecia hasta que no se garantice que su uso no vulnera la intimidad de los viandantes.



Grecia exige que en las imágenes que se muestren sean manipuladas para que tanto los rostros como las matrículas de los vehículos no sean identificables. También que se garantice a quienes se reconozcan en las fotos a exigir una modificación de la imagen.