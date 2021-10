Al menos ocho personas han muerto en un nuevo ataque con misilesen una zona tribal paquistaní fronteriza con Afganistán,según informa la cadena 'Geo TV'. Al menos tres misiles impactaron contra una vivienda, que ha quedado completamente destruida, en un área cercana a la localidad de Sara Rogha, situada en la demarcación tribal de Waziristán del sur, según los canales privados 'Dawn' y 'Express TV', que no han identificado a sus fuentes.Según diversas fuentes, el ataque tenía como objetivo una escuela coránica y una vivienda.Waziristán del sur es el feudo tanto del líder de los talibanes paquistaníes, Baitulá Mehsud, como de otro importante cabecilla insurgente, el mulá Nazir.Ambos han amenazado en repetidas ocasiones con responder estas acciones con atentados suicidas en Pakistán.En las volátiles áreas tribales encuentran además refugio miembros de la red terrorista internacional Al Qaeda.Aunque criticados en público por el Gobierno paquistaní, los ataques con aviones espía de la CIA cuentan con la cooperación de Pakistán que comparte información sobre los objetivos, según han reconocido varias fuentes tanto estadounidenses como paquistaníes.Por otro lado, el valle del Swat, a unos 130 kilómetros al noroeste de Islamabad, continúa siendo el escenario de unamientras que un severo toque de queda retiene a la población civil que no ha podido escapar a principios de semana.Un grupo de helicópteros pakistaníes han atacado la zona para combatir a los talibanes, que han convertido esta antigua zona turística en un bastión que amenaza el poder del gobierno central del país.Fuentes militares han confirmado la muerte de al menos 143 militantes talibanes en las últimas 24 horas, aunque la preocupación principal es la suerte que pueden correr los miles de civiles que se han quedado atrapados por culpa del toque de queda."Nos sentimos desamparados, queremos marcharnos pero no podemos porque hay toque de queda", ha afirmado Sallahudin Khan en una conversación telefónica con 'Dawn'. "Intentamos huir ayer después de que las autoridades rebajaran el toque de queda por unas horas, pero no pudimos porque la carretera de salida de Mingora estaba colapsada por la avalancha de civiles que emprendió la huida", ha relatado mientras de fondo se escuchaba un proyectil que estallaba en el suelo.La máxima autoridad del Gobierno pakistaní en la región, Khushal Khan, ha confirmado que el toque continuará a lo largo del día, aunque ha afirmado que podría haber una pausa para permitir la marcha de los civiles que permanecen atrapados.La Agencia para los Refugiados de la ONU, Acnur, ha confirmado el inicio de un éxodo masivo. Mientras que el viernes se confirmó la marcha de unas 200.000 personas, se cree que otros 300.000 civiles huyen en estos momentos o se preparan para hacerlo.Todos ellos se unirán a los 555.000 civiles que ya están desplazados por culpa del conflicto desde agosto, según confirma la agencia. La mayoría se aloja en casas de familiares y en campos de refugiados.