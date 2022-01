El Banco de España advierte de que la morosidad del crédito hipotecario concedido a los residentes extranjeros para la adquisición de vivienda es "significativamente mayor" que la de los residentes.Así, en diciembre de 2008 la ratio de morosidad para los, mientras que para el resto de residentes se situó en el 1,6%, según el último informe de Estabilidad Financiera del supervisor.El organismo que presideexplica que la mayor morosidad del crédito hipotecario a residentes extranjeros "se debe probablemente a que se trata de un área de negocio relativamente nueva para las entidades españolas".El menor nivel de conocimiento sobre estos acreditados refleja, según el Banco de España, que "la innovación financiera no sólo es cuestión de nuevos productos, sino también de".Es decir, "las entidades no sólo han de ser cautelosas cuando diseñan nuevos e innovadores productos financieros, sino también cuando entran en segmentos desconocidos de actividad".Todo ello aunque bancos y cajas "estén comercializandosobre los que disponen de una experiencia contrastada".Fernández Ordóñez señala que las entidades financieras han de afrontar mayores ratios de morosidad yy en su capital, en un entorno en el que la actividad no va a crecer a ritmo del pasado.La economía española ha experimentado un ajuste muy severo en los últimos meses que se ha reflejado en un repunte acusado del desempleo y ha aumentado la proporción de agentes bajo un elevado grado de presión financiera, "lo que se ha reflejado en un importante aumento de la morosidad".Esta situación "", a la luz de las últimas proyecciones macroeconómicas del Banco de España, que muestran una caída del PIB del 3% en 2009 y del 1% el año próximo.El crecimiento de los activos dudosos y la moderación del crédito situaron laa finales de 2008, y en un contexto como el actual "esta tendencia persistirá en el futuro".Por sectores, lapresentan un aumento más intenso de la tasa de impago, pero por tipos de producto, el crédito al consumo refleja un nivel y ritmo de avance más intenso que en el crédito para la compra de vivienda.