El candidato del PNV a lehendakari ha aprovechado su intervención en el debate de investidura para arremeter contra el futuro Gobierno de Patxi López. Juan José Ibarretxe ha calificado "la alternativa de Gobierno" del PSE y PP como "frentista, débil e inestable".



Ibarretxe ha afirmado que con la elección de López como lehendakari se culmina la "estrategia españolista anunciada por Mayor Oreja en 2001" y ha advertido que el nuevo Ejecutivo tendrá "en frente" al PNV si "pretende desandar el camino recorrido, destruir la identidad nacional de Euskadi o subordinar los intereses de Euskadi a los de España".



Y es que el todavía lehendakari en funciones ve en el pacto del PSE y el PP "una cruzada" y un "intento serio de anulación de nuestra propia identidad nacional", recoge Efe.



El candidato del PNV a lehendakari ha comparecido después del socialista Patxi López, que ha pedido la unidad y el diálogo "de todos" para acabar con ETA y poner fin a la crisis. Ibarretxe, que ha reivindicado de nuevo la Ley de Consulta y el Plan Ibarretxe que desaparecieron de su discurso en la campaña electoral, ha calificado los mensajes de López de "huecos y vacíos".



Ibarretxe ha explicado que se presenta porque "la legitimidad social de las urnas" avalan su candidatura aunque ha afirmado que no será él "quien ponga en duda la legalidad de Patxi López" para hacerse con el Gobierno vasco. No obstante, ha pronosticado que el PNV "va a liderar políticamente este país aunque esté en la oposición".



Ibarretxe ha decidido presentarse a pesar de que, salvo sorpresas, no tiene posibilidades de superar, con sus 30 escaños, a López que además de los 25 escaños del PSE cuenta con 13 del PP y uno de UPyD. En total 39, uno más de los 38 que dan la mayoría absoluta.



El candidato nacionalista ha asegurado que con la elección del candidato socialista se logra "la estrategia anunciada en 2001 por Mayor Oreja" y el "triunfo de las tesis más reaccionarias del giro españolista que lidera el PP".



El País Vasco "seguirá siendo abertzale"



El aún lehendakari ha afirmado que "a pesar de que las urnas han dado la espalda" al PSE y el PP porque la fuerza más votada el pasado 1 de marzo fue el PNV "están a punto de culminar su estrategia en contra de la realidad sociopolítica y económica del País Vasco, que seguirá siendo abertzale".



Ibarretxe asegura que los resultados electorales demostraron con "nitidez los deseos de la ciudadanía vasca, más allá de lecturas interesadas", y es que "hay una realidad incontestable que es que el PNV ha ganado las elecciones y ha sido la fuerza más votada". Si presenta es por respeto a la mayoría de ciudadanos que les han respaldado, ha añadido.



Culminación de una estrategia anunciada en 2001



El candidato del PNV ha hecho un repaso de la "estrategia" anunciada por Mayor Oreja en 2001. Aznar "dio el primer paso" con la aprobación de la Ley de Partidos, que ha calificado de "tijera legal" para "confeccionar la alternativa" al PNV en el País Vasco.



Ibarretxe ha asegurado que si en 2005 "el frente españolista" no utilizó esta ley fue por dos motivos: porque el Partido Comunista de las Tierras Vascas era un "colchón necesario" ante el riesgo de que el tripartido y Aralar tuvieran mayoría absoluta y porque el Gobierno de Zapatero estaba hablando ya con ETA.



Sin embargo para las elecciones del 1 de marzo de 2009 "la decisión de expulsar a parte de la sociedad del Parlamento vasco estaba tomada", según Ibarretxe, que ha acusado a PSE y PP de "engañar a los electores" por "ocultar la alianza ya cerrada" de ambos partidos "en Madrid".



Un Gobierno que "morirá en las urnas"



Ibarretxe ha augurado un futuro negro para el Gobierno de Patxi López. "Los gobiernos que nacen contra las urnas mueren en las urnas", ha sentenciado. El candidato del PNV ha comparado el pacto entre PSE y PP con un matrimonio de conveniencia que "más allá de la noche de bodas" pondrá de manifiesto "los problemas diarios" de una relación de pareja.



El todavía lehendakari en funciones ha insistido en la idea de que "la política española va a marcar el devenir de la política vasca" a partir de ahora.



Un "camino sin vuelta atrás" para el fin de ETA



También ha habido hueco para ETA en el discurso de investidura de Ibarretxe. El candidato nacionalista ha asegurado que "este país ha recorrido un largo trecho del camino de la paz que no tiene vuelta atrás". Ha asegurado que es un recorrido que se ha hecho entre todos y que es entre todos como se buscará la solución "para que ETA desaparezca".



En este sentido, ha destacado que la sociedad vasca ha puesto cinco cimientos para la paz: el rechazo frontal al terrorismo y la defensa de la vida, la separación del problema de la violencia de la normalización política, la defensa y reconocimiento de las víctimas mediante una ley pionera, el respeto de los derechos humanos de todas las personas y el diálogo político e institucional.



Un "Gobierno fuerte" contra la crisis



Ibarretxe ha asegurado que el País Vasco necesita "un gobierno sólido, fuerte y estable" para salir de la crisis económica cuanto antes. "Un proyecto para construir y no para destruir", ha subrayado en referencia al futuro Ejecutivo de Patxi López.



El candidato nacionalista ha presentado su proyecto para "mirar adelante" basado en cinco ejes: defender el empleo, gobernar para las personas, el desarrollo de una identidad cultural y educativa abierta, profundizar en el autogobierno y construir la paz.



Defensa de la Ley de Consulta y el Plan Ibarretxe



Ibarretxe ha recuperado en su discurso de investidura la reivindicación de la Ley de Consulta y el Plan Ibarretxe que desaparecieron de sus mensajes electorales en la última campaña. "La defensa de la identidad del pueblo vasco va de la mano del mayor crecimiento económico y del mayor bienestar social", ha subrayado.



El candidato peneuvista ha recordado que "el frente del no" del PP y el PSOE frenó estas dos iniciativas del PNV a pesar de que ambos partidos "no tuvieron inconveniente de hablar de las mismas cosas con ETA".



"Los mojones democráticos están ahí", ha señalado en alusión al referendum y al nuevo estatuto político, "y tarde o temprano, si queremos arreglar las cosas tendremos que regresar a ellos".