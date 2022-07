Chacón: "Vamos a abrir la Oferta de Empleo Público más amplia de la historia de las Fuerzas Armadas"

La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha señalado que el Gobierno acometerá la Oferta de Empleo Público más amplia en la toda la historia de las Fuerzas Armadas con 5.000 nuevas plazas de militares de tropa y marinería.



Ha hecho estas declaraciones en una entrevista en Los Desayunos de TVE, donde ha reconocido que el aumento del paro en nuestro país ha supuesto una mayor demanda para entrar como profesional en el Ejército español. También ha destacado la mayor integración de la mujer en en las FF.AA afirmando que en este momento España es el segundo país con más mujeres en sus filas, después de Francia.



Operaciones militares: Kosovo, Afganistán y Somalia



Preguntada por la polémica creada hace semanas en relación al anuncio de retirada de las tropas de nuestro país en Kosovo , Chacón ha insistido en que este repliegue se hará de forma gradual y en coordinación con la OTAN. Además, ha querido resaltar que la mayoría de los aliados tienen aún funciones que desarrollar en Kosovo, porque reconocen su indepencia, pero no España "que no lo reconoce", ha añadido.



Ha destacado también la importancia de la presencia de las tropas españolas en Afganistán "donde estamos por convicción y principios y no porque lo pide Bush u Obama", ha dicho; y la operación militar contra la piratería marítima en aguas de Somalia.



En relación a Afganistán, ha señalado que las soluciones militares deben ir unidas a medidas de carácter político y social y que sólo así se alcanzará la paz en estas zonas conflictivas del planeta.



Aboga por cambiar el modelo productivo para salir de la crisis



La ministra de Defensa ha señalado que, a su juicio, el objetivo principal para salir de la crisis debe ser el cambio del modelo productivo y económico de España porque es muy dependiente de sectores como la construcción, el automóvil o el turismo.



Ante una situación que ha definido como "la crisis más pavorosa en los últimos 80 años en el mundo", ha señalado que hay dos formas de salir de ella: con un modelo como propone Rajoy centrado en menos gasto público, menos protección pública y despido más barato o el que propone el Gobierno centrado en planes de estímulo de la economía y el empleo con plena garantía sobre la protección social de los desempleados.



"La crisis es mundial y a España le la lastrado su infraestructura productiva y cambiar esto debe ser el objetivo a largao plazo", ha aseverado.



Sobre la gripe porcina: "Hay motivos de alerta pero no de alarma"



También se ha referido al problema de salud pública de la gripe porcina que ha dejado ya más de 100 muertos en México. Ante la posibilidad de que se confirmen los posibles casos detectados en España, Chacón ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, al igual que la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, asegurando que "hay motivos para la alerta pero no para la alarma".



Ha explicado que el Ministerio de Defensa participa junto a Sanidad en el Comité Ejecutivo Nacional para la Prevención, el Control y el Seguimiento de la evolución epidemiológica reunido este lunes en el departamento de Trinidad Jiménez.



Ha insistido en que se han puesto en marcha todos los mecanismos necesarios de protección y detección y ha señalado que ante los síntomas de la gripe porcina- tos, fiebre y problemas respiratorios, entre otros- en personas que hayan viajado a México, deben extremarse las precauciones.