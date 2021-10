En su primera reunión con José Luis Rodríguez Zapatero, el coordinador general de IU, Cayo Lara , ha pedido al presidente del Gobierno que las reformas no se queden en una mera remodelación de su equipo, sino que lleve a cabo un cambio de políticas orientadas a los sectores más perjudicados por la crisis.La cita en el Palacio de la Moncloa, se produce a petición de Lara, aunque con meses de retraso. Según Izquierda Unida, pidió la entrevista nada más elegido coordinador general el pasado diciembre, aunque el Gobierno no le comunicó el encuentro hasta el pasado viernes.La reunión llega en un momento en el que el PSOE atraviesa dificultades para sacar adelante sus proyectos en las Cortes. De entrada, Lara no tiene previsto abordar la "soledad" parlamentaria del PSOE, pero si el tema surge la respuesta será clara: si el Gobierno quiere contar con el apoyo de IU en el Congreso deberá garantizarSegún ha explicado el propio Lara ante el Consejo Político de IU, acude a la entrevista con una actitud "positiva, para echar una mano" y buscar salidas a la crisis "en el sentido social, que es lo que necesitan los trabajadores"."Estamos de acuerdo en que haya, pero en lo concreto, en medidas anticrisis, como el plan de empleo de IU, que no tiene nada que ver con los que hasta ahora se han forrado en este país, que parece que es para quien van dirigidas las medidas del Ejecutivo", ha subrayado.Lara, en la carta que remitió a Zapatero para pedir la entrevista, le envió el plan elaborado por IU para impulsar la economía y el empleo --que tiene como objetivoen los próximos dos años con una dotación de 61.000 millones de euros--, con el fin de que el presidente tenga en cuenta sus propuestas.Izquierda Unida critica que el PSOE quiera contar con fuerzas progresistas para sacar adelante algunas iniciativas, pero ante las propuestas económicas busque el apoyo en los escaños de los nacionalistas conservadores, como CiU.Por otra parte, el Consejo Político de Izquierda Unida del domingo ha aprobado por 72 votos a favor, 13 en contra y 5 abstenciones, quevuelva a ser el cabeza de lista para las europeas del 7 de junio. En esta ocasión, la coalición se presentará bajo la denominación La Izquierda junto a ICV-EUiA (Iniciativa de Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa) e Izquierda Republicana.En los puestos dos y tres irán Marta Pulgar y Esther López Barceló, respectivamente.